¿Despidieron a los policías grabados en la ‘Patrulla del amor’?; abren vacantes para policías en la CDMX

¿Despidieron a los policías grabados en la patrulla del amor?

Los policías que fueron grabados teniendo relaciones adentro de una patrulla mientras se encontraban laborando, han generado un gran escándalo mediático.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de una publicación en redes sociales que ya fueron identificados los oficiales que cometieron las faltas.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera que no tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como Institución”.

Tras la comunicación enviada por SSC a través de las redes sociales en la que indica que se ha iniciado una investigación en contra de los oficiales, ahora llama la atención que en su cuenta de Twitter han lanzado una convocatoria para policías penitenciarios.

"#Convocatoria | Si tienes vocación de servicio y quieres proteger a la sociedad, participa en el proceso de reclutamiento de aspirantes con perfil de policía penitenciario de la #SSC“, dice la publicación.

Y agrega: “¡Únete a #LaMejorPolicía!“.

Dicho posteo aparece en medio del escándalo generado por los servidores públicos, sin que hasta el momento se haya revelado qué sucederá con dichos elementos.

Y si la convocatoria estaba planeada o tuvo que ver con los policías que serían dados de baja tras la falta cometida.

¿Cuáles son los requisitos para ser policía?

En la publicación de la SSC, aparecen también los requisitos para ser reclutado.

Ser ciudadano/a mexicano/a en pleno ejercicio de sus

derechos políticos y civiles.

•Personas con doble nacionalidad deben reportarlo a la

Secretaría de Seguridad Ciudadana y presentar el

certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento.

•Escolaridad mínima: Nivel medio superior (bachillerato).

En caso de grados superiores, presentar certificado de

bachillerato.

•Edad: 18 a 35 años cumplidos.

•Estatura mínima: 1.60 m para hombres y 1.50 m para

mujeres.

En los requisitos también aparece “ser de notoria buena conducta”.