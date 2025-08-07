A tan solo un año de su reinauguración, el Estadio GNP Seguros se ha posicionado como el mejor recinto de conciertos del mundo, rompiendo récords de asistencia, recaudación y proyección internacional. Gracias a su infraestructura y una programación artística de primer nivel, hoy es punto de referencia para los grandes conciertos, albergando presentaciones históricas que han dejado huella en la industria.

El 10 de agosto de 2024, Bruno Mars levantó el telón; desde entonces, conciertos históricos, como los regresos a México de Paul McCartney, Metallica, Lady Gaga, Shakira y próximamente Oasis, han hecho que el mercado mexicano del entretenimiento en vivo ocupe actualmente el tercer lugar en el ámbito mundial.

Estadio GNP Seguros se posiciona como el mejor recinto para conciertos (Foto: Cortesía)

El Estadio GNP Seguros ha sido pieza fundamental para esa posición, gracias a su infraestructura y a la efusividad del público mexicano, nuestro país es parada obligatoria de todas las giras mundiales de conciertos.

En apenas 12 meses de operación, el Estadio GNP Seguros fue nombrado por Pollstar y Billboard Boxscore como el mejor estadio de conciertos del mundo, superando a recintos tan emblemáticos como el Marvel Stadium en Australia, el Allegiant Stadium en Las Vegas o el Estadio do Morumbi en San Paulo, Brasil.

Además, la revista inglesa IQ lo ha puesto a la cabeza de su listado de los mejores recintos de conciertos. Estos reconocimientos se sustentan en cifras contundentes: más de 50 shows realizados en su primer año, con bandas y solistas consagrados, así como talentos emergentes que han dado muestra de la versatilidad de su propuesta artística.

Estadio GNP Seguros se posiciona como el mejor recinto para conciertos (Foto: Cortesía)

El 2025 aún tiene un camino por recorrer y está cargado de momentos épicos. La euforia del K-pop se volverá a vivir con ATEEZ el 23 de agosto. Además Shakira regresará para cerrar su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran Tour’ y encenderá el escenario con sus presentaciones.

Imagine Dragons nos hará vibrar el 5 y 7 de septiembre, mientras que los hermanos Gallagher protagonizarán el esperado reencuentro de Oasis los días 12 y 13 de septiembre. Kendrick Lamar nos sumergirá en una noche de hip hop el 23 de septiembre, seguido por el regreso triunfal de Zoé con seis conciertos entre septiembre, octubre y noviembre. Alejandro Fernández emocionará al público el 4 de octubre, y 'JUNTOS’, de Jorge Medina y Josi Cuen, llegará el 19 y 21 de noviembre.

El impacto del Estadio GNP Seguros va mucho más allá de los escenarios. Su construcción y operación han impulsado el empleo en sectores estratégicos como producción técnica, logística, seguridad y hospitalidad, fortaleciendo una cadena de valor en la que participan más de 40 mil personas para hacer posible cada show.