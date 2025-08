¿Karina Torres corre peligro? Revela que hay videos suyos en el celular robado de Wendy Guevara

A raíz del escándalo por el video íntimo filtrado de Wendy Guevara, Karina Torres aseguró que ella también corre el peligro de ser expuesta, pues en el teléfono robado de la ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ también había material de ella. Aún así, la apodada ‘Licenciada’ tomó la situación con el humor que la caracteriza.

En las historias de Instagram de Wendy Guevara se publicó un video de ella manteniendo relaciones sexuales con un hombre que fue señalado como Abraham Medina, que se desempeña como bailarín exótico. Cabe destacar que este material que rápidamente se comenzó a difundir en redes sociales, fue publicado sin el consentimiento de la creadora de contenido.

Diversos colegas de la industria del espectáculo demostraron su apoyo a Wendy en estos momentos difíciles, quienes solicitaron evitar la difusión del contenido íntimo. Por su lado la creadora de contenido reaccionó con seguridad y firmeza, sin dejar que la situación la sobrepase.

Wendy Guevara (Foto: Instagram)

¿Karina Torres pasará por lo mismo que Wendy Guevara?

Karina Torres explicó a sus seguidores que también había material suyo en el celular que le robaron a Wendy Guevara, dispositivo del que salió su video íntimo: “Por favor, si van a subir un video mío, porque también hay videos míos en el teléfono de Wendy, pues me lo etiquetan”.

“Mandé dos que tres videos en el grupo que tenemos de Whatsapp”, confesó. “Me etiquetan por favor. Y si pueden hacerme la espalda más chiquita y la cintura me la editan para mirarme regia. Porque yo también tengo videos ahí hermanas. En París mandé como tres. Es que nos los pasábamos de amigas”, mencionó con humor.

Los comentarios al respecto no tardaron en salir a relucir: “Así comenzaron las Kardashians”, “Sabe que su carrera no termina, sino empieza con esos videos”, “La que tenga miedo de morir que no nazca”, “Me da tanta gracias que se lo tome todo con humor”, “Las Perdidas son nuestras Kardashian” y “No le tiene miedo a nada”.