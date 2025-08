Pedrito Sola entra al quirófano de emergencia tras preocupante resultado de estudios

Pedrito Sola se convirtió en un referente de la industria del entretenimiento en México, por lo que ha logrado juntar un público muy diverso a lo largo de su carrera. De esta manera, sus seguidores encendieron las alarmas cuando reveló que se vio en la necesidad de someterse a una cirugía de emergencia luego de los resultados de la colonoscopia que se realizó recientemente.

Fue a través del Instagram de ‘Ventaneando’, que Pedrito Sola reveló a los más de 820 mil seguidores del programa que tuvo que ingresar al quirófano de emergencia el pasado fin de semana, específicamente, el sábado 2 de agosto, por lo que narró cómo ocurrieron los hechos y confesó el motivo de su operación.

La situación preocupó a sus fanáticos, no obstante, el conductor de 78 años aseguró que no hay necesidad de alarmarse, pues todo salió bien y sin complicaciones. Fue así, que recibió varios comentarios de apoyo de internautas que pidieron que se siguiera cuidando.

Pedrito Sola El conductor de "Ventaneando" admitió que le gustaría que lo inviten a bailar en "Aventurera"

¿Qué le pasó a Pedrito Sola?

Tal como lo explicó en el video publicado en las redes sociales de ‘Ventaneando’, Pedrito Sola confesó los motivos por los que llegó hasta el quirófano: “Me hicieron una intervención médica, por años me realizo una colonoscopia para saber qué ocurre dentro de mí. Encontraron que hay un pólipo y me lo quitaron”.

Asimismo, aseguró que no padece ningún problema de salud por el momento y que la cirugía transcurrió sin preocupaciones: “Salí bien. No duele. Una situación muy incómoda. No encontraron nada malo y me siento muy bien”.

La revelación de Pedrito Sola generó diversas reacciones, en las que destacaron los buenos deseos y mensajes de apoyo de parte de sus fanáticos: “Excelente, hay que escuchar a nuestro cuerpo”, “Gracias a Dios saliste bien”, “Pedrito, cuídate mucho”, “Te queremos, Peter” y “Colonoscopia, es importantísimo hacérnosla todos”.