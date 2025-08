¿Qué es un pólipo? El problema de salud que llevó a Pedrito Sola al quirófano de emergencia

El carismático conductor de Ventaneando, Pedrito Sola, encendió las alarmas entre sus seguidores luego de revelar que tuvo que ser operado de emergencia tras la detección de un pólipo durante una colonoscopía.

La intervención médica se realizó el pasado sábado 2 de agosto, y aunque el procedimiento fue exitoso, miles de fans expresaron su preocupación y se preguntan qué significa este diagnóstico .

¿Qué le pasó y por qué operaron a Pedrito Sola de emergencia?

Durante la transmisión del programa en TV Azteca, Pedrito Sola explicó con su estilo directo que el hallazgo ocurrió luego de realizarse una colonoscopía de rutina. En dicho estudio, los médicos encontraron un pólipo que, afortunadamente, fue retirado de inmediato durante la misma intervención.

“Me hicieron una intervención médica, por años me realizo una colonoscopia para saber qué ocurre dentro de mí. Encontraron que hay un pólipo y me lo quitaron”, relató Pedrito Sola en Ventaneando junto a la conductora Rosario Murrieta.

¿Qué es un pólipo? El problema de salud por el que operaron a Pedrito Sola

El conductor agradeció que todo se resolviera a tiempo y aprovechó para invitar al público a hacerse chequeos médicos preventivos. Pero, ¿qué es un pólipo y por qué puede representar un riesgo?

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, un pólipo es un crecimiento anormal de tejido que puede aparecer en distintas partes del cuerpo, incluyendo el colon, el intestino grueso y el recto.

Los pólipos pueden tener forma elevada o plana y, en la mayoría de los casos, no presentan síntomas. Sin embargo, en ciertas ocasiones pueden provocar hemorragias, estreñimiento, diarrea prolongada o secreciones.

Personas de más de 50 años sufren mayor riesgo de desarrollar pólipos

La forma más común de detectarlos es a través de una colonoscopía, un estudio que permite revisar todo el colon con una cámara y, si se encuentran pólipos, retirarlos para analizarlos. Aunque la mayoría son benignos, existe el riesgo de que algunos se conviertan en cáncer colorrectal , por lo que su extracción y análisis son fundamentales.

Las personas con mayor riesgo de desarrollar pólipos son aquellas mayores de 50 años, quienes tienen antecedentes familiares, así como quienes fuman, consumen alcohol con frecuencia o mantienen una dieta rica en grasas.