Video: Noticiero de Paola Rojas salió del aire; ¿cuál fue la razón?

Paola Rojas es la conductora de ‘De Pisa y Corre’ desde el año pasado, cuando la exconductora de Televisa se unió a las filas de Imagen Televisión.

La conductora se encontraba al aire en la emisión del pasado 5 de agosto, cuando su noticiario fue sacado del aire antes de terminar su transmisión habitual.

Noticiero de Paola Rojas salió del aire

Paola se encontraba presentando una nota de hackers a las 9:16 de la mañana cuando la pantalla se fue a ‘negros’.

Segundos después entró un promocional de Francisco Zea e intentaron volver a poner a Paola al aire, sin embargo la transmisión presentó fallas y la conductora se veía doble.

Y aunque no se escuchaba lo que estaba diciendo, al parecer le informan que el canal dejó de transmitirse.

Y la pantalla se volvió a negros mientras se vuelve a ver a la periodista en el estudio por última vez.

Luego de eso, comenzó a salir el logotipo del noticiero varios segundos y la televisora comenzó a transmitir videos promocionales de sus demás programas.

¿Por qué salió del aire el noticiero de Paola Rojas?

La señal de televisión se restableció 10 minutos después en los que Paola preguntó a la audiencia si continuaban ahí.

De acuerdo con Paola, se cayeron los sistemas del canal por lo que pasaron momentos de angustia.

La periodista ofreció disculpas a la audiencia y bromeó con que faltaba poco tiempo para que terminara el espacio.

Cabe mencionar que dicho problema técnico fue borrado del programa subido a Youtube, y la duración de la duración total se redujo a 36 minutos.