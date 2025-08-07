Video: Ricardo Salinas Pliego desmiente salida de Javier Alatorre de ‘Hechos Noche’

A más de 30 años de estar al frente de ‘Hechos Noche’, Javier Alatorre levantó rumores en las redes sociales.

Esto luego de que en programas de Youtube, así como en redes sociales comenzó a circular el rumor de que el periodista dejaría el noticiero estelar de TV Azteca.

Esto luego de que Javier compartiera un misterioso video en las redes sociales que fue interpretado como su salida.

Sin embargo se trataba de un discurso que dio por el 30 aniversario de la televisora.

Ricardo Salinas Pliego desmiente salida de Javier Alatorre de ‘Hechos Noche’

Tras los rumores que apuntaban a que Javier Alatorre sería sustituido por Alejandro Villalvazo, titular de ‘Hechos Meridiano’, el dueño de la televisora se refirió a dichos rumores.

El empresario replicó un video publicado por el periodista Pedro Ferriz Hijar, quien señaló que el rumor fue iniciado por políticos de izquierda para intentar quitarle la televisora a Salinas Pliego.

Ricardo Salinas compartió el clip y escribió: “Muy acertado análisis de

@pedroferriz3“.

Y agregó: “Lo que quieren los zurdos de mierda es arrebatarle la licencia a TV Azteca (Licencia de transmisión PAGADA al estado via IFETEL en el 2016, y que NO es una “concesión” gratuita) para devolvérsela al “pueblo” -“.

El dueño de Grupo Salinas señaló que los políticos molesto serían aquellos que son exhibidos en la televisora.

El periodista le respondió al empresario como el mensaje: “Saludos señor ! Siempre”.

Redes sociales reaccionan a comentarios de Ricardo Salinas

Como suele suceder, la publicación de Ricardo Salinas se volvió viral y mientras hubo seguidores que lo apoyaron, sus detractores escribieron respuestas negativas.