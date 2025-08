Yolanda Andrade reaparece y confiesa diagnóstico sin cura: “Me puedo morir antes”

Yolanda Andrade reapareció en medio de la preocupación por su estado de salud actual. De esta manera, la conductora reveló ante las cámaras de los reporteros que padece de dos enfermedades que no tienen cura y que eventualmente la llevarían a la muerte de manera anticipada.

Tras un largo periodo de especulaciones acerca de su estado de salud, Yolanda Andrade finalmente rompió el silencio, por lo tanto, hizo público su diagnóstico de dos enfermedades que no tienen cura y aprovechó para agradecer a quienes se han dedicado a enviarle mensajes de aliento y apoyo en los momentos difíciles.

“Siento algo espectacular en mi persona porque hay mucha gente que me abraza, que no sabía que me conocía. Para mí era algo natural, gente que me abraza y que reza por mí. Amigos que hace muchos años no aparecían ahora aparecen cuando más lo necesito”, confesó a los medios presentes.

Yolanda Andrade

Yolanda Andrade asegura que “podría morir antes”

Asimismo, aseguró que el personal médico que la atiende ha señalado que su recuperación va por buen camino, aunque en Tulum le parecía más fácil caminar debido a la arena: “Me dicen que voy muy bien, me sentía mejor en Tulum, es más fácil caminar en la arena que en el asfalto, pero voy mejorando muy bien”.

No obstante, sus enfermedades podrían quitarle la vida antes de tiempo: “Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, en conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios”.

De esta manera, reveló las implicaciones de sus padecimientos, advirtiendo que eventualmente perderá la capacidad de comunicarse mediante el habla y de caminar: “Tengo una enfermedad degenerativa. Los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”.