AimeP3 confirma el nacimiento de su bebé en medio de rumores sobre la pérdida de su brazo

AimeP3 le dio la bienvenida a su hijo Francisco Daniel, pues hizo oficial su nacimiento mientras en redes sociales se habla sobre la supuesta pérdida de su brazo izquierdo a causa de una necrosis. El rumor comenzó a tomar fuerza en internet, pues incluso hay supuestos testigos de los hechos.

Por medio de una publicación en Instagram, AimeP3 hizo público el nacimiento de su primer hijo: “Siempre le pedí a Dios un hombre que me quisiera por lo que soy, no por lo que le puedo dar; que me amara incondicionalmente y al fin me lo mandó. Ese hombre que siempre soñé, estoy muy feliz y agradecida. Sé que no será fácil y será un camino duro y largo en esta pruebas que nos ha puesto el camino, pero saldremos adelante con fe”.

“Pueden hablar y decir muchas cosas buenas o malas, pero mi bebé y yo nos quedamos con lo bueno de las personas, sus oraciones y sus buenos deseos, lo demás no nos importa. Gracias a todos por todo. Los quiero”, concluyó su comunicado.

Sus seres queridos le dejaron mensajes de apoyo y felicitaciones: “Tan fuerte como su mamá”, “¡Felicidades Mary! Que sean muy felices, que tu niño sea muy feliz y venga con salud y puras bendiciones para su vida. Les deseo lo mejor de corazón” y “¡Muchas felicidades! Que ese niño venga lleno de muchas cosas increíbles en tu vida”.

¿AimeP3 perdió el brazo izquierdo?

En redes sociales nació el rumor acerca de la pérdida del brazo izquierdo de AimeP3, pues usuarios de Facebook aseguraron que la influencer se vio afectada por una severa necrosis. Incluso, existen supuestos testigos de lo ocurrido, quienes afirman haber estado presentes cuando Marisol entró al hospital.

“AimeP3 perdió el brazo izquierdo. Cuando llegó al hospital, le hicieron una cesárea para que el bebé naciera, pero ahora la preocupación de los doctores que atendieron a AimeP3 se centra en su brazo. Según la señora, se cortó con un fierro oxidado, no curó la herida y le apareció la gangrena. Aún sigue delicada de salud”, se lee en redes.