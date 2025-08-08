Belinda y Snow Tha Product presentan una nueva versión de “Frijolero”

Belinda y Snow Tha Product presentan una colaboración inesperada con su poderosa versión de “Frijolero”, uno de los himnos más icónicos del rock en español. Su versión reinventa la legendaria canción de protesta en un momento en que su mensaje se siente más urgente que nunca.

Originalmente lanzado por la banda pionera Molotov, “Frijolero” sigue siendo uno de los temas más representativos del grupo, un comentario sin filtros ni complejos sobre las fronteras y los prejuicios. Esta nueva y audaz interpretación marca el primer sencillo del próximo álbum tributo, ‘SOMOS FRIJOLEROS’, una celebración del legado de tres décadas de Molotov como una de las bandas más influyentes y con mayor carga política de Latinoamérica.

El proyecto presentará nuevas versiones de las canciones más icónicas de Molotov, interpretadas por algunas de las voces más emocionantes de la nueva ola musical mexicana.

Programado para su lanzamiento a finales de este año, ‘SOMOS FRIJOLEROS’ promete una serie de colaboraciones inesperadas y emocionantes que honran el impacto de la banda y conectan su mensaje con una nueva generación.

Belinda ha cautivado al público global y ha construido una comunidad digital de más de 30 millones de seguidores en diversas plataformas. A lo largo de su carrera, la multifacética estrella ha colaborado con una amplia gama de artistas, como Jared Leto, Tokischa, Enrique Iglesias, J Balvin, Los Ángeles Azules, Natanael Cano, Showtek, Manuel Turizo y Tini.

En 2025, recibió el prestigioso Premio a la Evolución en el concurso Mujeres Latinas en la Música de Billboard, que celebra su impacto duradero y su continua reinvención en la industria, además de su versatilidad, mismas que queda plasmada con la nueva versión de “Frijolero”.