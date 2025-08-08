Centimillimental llega a México desde Japón: conoce recinto, fechas y precio de los boletos

Centimillimental llega por primera vez a México como parte de su gira mundial llamada ‘Cafuné’. El cantante de origen japonés se presentará en uno de los recintos más emblemáticos de la Ciudad de México con un show que destacará por sus momentos emotivos y la nostalgia que caracteriza las composiciones de Atsushi.

Atsushi pisará territorio azteca por primera vez con su proyecto como solista: Centimillimental. El cantante es reconocido por musicalizar el popular ánime ‘Given’, en el que se narra la historia de una banda que busca consolidar su lugar en la industria de la música; cabe destacar que esta animación es una de las más famosas de su género.

De la misma manera, Centimillimental se destaca por sus letras profundas y sus melodías nostálgicas, que resuenan en el corazón de sus fanáticos. De esta manera, amantes mexicanos del trabajo de Atsushi, esperan verlo pronto en la capital del país, donde se espera que interprete sus más grandes éxitos como ‘Kizuato’, ‘Bokura dake no shudaika’ y ‘Yuigon’.

¿Cuándo y dónde se presentará Centimillimental en Ciudad de México y cuánto cuestan los boletos para verlo en vivo?

La promotora Ninshi Entertainment es la encargada de traer a Centimillimental a México. El anuncio de la visita del cantante se dio en redes sociales, generando una gran cantidad de reacciones y emoción en sus fanáticos.

Centimillimental se presentará el 1ro de marzo del próximo año en La Maraka en punto de las 19:00 horas. A pesar del tiempo que falta para que llegue el día de ver al artista en vivo, la venta de boletos comenzará el 8 de agosto a las 11:00 horas mediante funticket.mx.

Asimismo, Ninshi Entertainment publicó un mapa del recinto, con los siguientes precios: