El conflicto legal entre Paulina Rubio y Colate ha tomado un nuevo rumbo desde mayo de 2025, cuando el ex marido de la cantante la denunció públicamente por supuestamente haber ejercido violencia física contra su hijo, lo que llevó a que los servicios de emergencia se involucraran.

La artista de la conocida canción ‘Ni Una Sola Palabra’ presentó una demanda por secuestro, afirmando que su antigua pareja había estado reteniendo al joven desde el día de su graduación, que fue el 5 de junio. Esto desató una nueva disputa legal entre ambos, una batalla continua que ha estado presente desde 2012. En medio de esta situación, aparecieron acusaciones de manipulación por ambas partes, mientras que Colate afirmaba que sus acciones eran por razones de protección.

En el mes de julio de 2025, una jueza en Miami concedió a Colate la custodia provisional del niño, lo que posibilita que Andrea Nicolás disfrute de las vacaciones de verano junto a su padre en España durante cerca de dos meses, sin la supervisión directa de su madre. No obstante, de acuerdo con información publicada por ‘Ventaneando’, el menor experimentó un incidente significativo al llegar al aeropuerto de Madrid.

Detienen al hijo de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo en el aeropuerto de Madrid

Andrea Nicolás, de 14 años, el descendiente de la artista Paulina Rubio y el empresario Nicolás ‘Colate’ Vallejo‑Nágera, fue detenido por las autoridades de migración al arribar al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas procedente de Miami. Este suceso se presentó en el contexto de una disputa legal en curso entre los progenitores por la custodia del joven.

De acuerdo con el programa ‘Ventaneando’, las autoridades pidieron comprobar la identidad, nacionalidad, vínculos familiares y los permisos pertinentes de Andrea, debido a que estaba viajando sin un adulto que la acompañara. La reportera Rosario Murrieta calificó el escenario como “verdaderamente tensa y estresante”:

<i><b>“Parece que el niño efectivamente viajó solo a España y que se enfrentó a una circunstancia realmente complicada al llegar al aeropuerto de Madrid”.</b></i>

¿Por qué detuvieron al hijo de Paulina Rubio en Madrid?

Lo que inicialmente parecía un día rutinario para el menor, se transformó en un verdadero tormento después de que Andrea Nicolás fuera arrestado en el aeropuerto de Madrid. Había llegado desde Miami con el propósito de participar en un campamento de verano, y se encontró enfrentando una estresante situación de la que los reporteros de ‘Ventaneando’ brindaron más información.

La causa fue que el niño estaba viajando completamente solo, sin la supervisión de un adulto. Esto provocó que las autoridades del aeropuerto iniciaran una investigación. En consecuencia, todavía no se sabe cómo se resolvió la situación incómoda ni si Andrea Nicolás consiguió llegar a su campamento de verano.

Las autoridades lo mantuvieron en custodia mientras investigaban de quién era hijo, cómo viajó solo, su nacionalidad, y el propósito de su viaje, lo que generó una situación bastante estresante para él. No se tiene información sobre si finalmente llegó al campamento, explicó Rosario Murrieta en ‘Ventanenando’.

Este incidente no es único, ya que demuestra la intensidad y complejidad del conflicto legal entre Paulina Rubio y Colate, el cual está caracterizado por alegaciones de maltrato, manipulación y violación de órdenes judiciales. Aún está por observarse cómo reaccionarán las partes involucradas a las repercusiones del evento ocurrido en el aeropuerto.

No me proporcionaste un artículo para parafrasear. Por favor, envíame el texto que te gustaría que reescribiera y con gusto te ayudaré.