Es oficial, ha comenzado el rodaje de la tercera temporada de 'Dra. Lucía: Un Don Extraordinario’, la serie que ha conquistado al público con una trama que combina drama médico, misterio y elementos sobrenaturales.

En esta nueva entrega TV Azteca incorpora a la primera actriz Itatí Cantoral quien interpreta a Natalia Cervantes, una médica con especialidad en cirugía plástica; personaje clave que cambiará el rumbo de la historia y sacudirá el mundo del Hospital Matilde Montoya.

‘Dra. Lucía: Un don extraordinario’ arranca grabaciones de su tercera temporada (J A FLORES/Foto: Cortesía)

A esta historia se suman Cayetano Arámburo y Ruy Senderos, quienes darán vida a nuevos personajes que traerán consigo conflictos, revelaciones y un renovado dinamismo a la trama. En este melodrama que cada día nos regala un nuevo y diferente caso, el elenco principal sigue liderado por la enigmática dupla que logran Marimar Vega y Ana Layevska.

Con una idea original de Adrián Ortega Echegollén, bajo la producción de Martín Garza Cisneros y dirigida por Raúl Caballero y José García Agraz, esta impecable producción garantiza mantenerse en el gusto del público.

En esta tercera parte, la doctora Lucía Castillo se enfrenta a una lucha entre la vida y la muerte. Su don sobrenatural que la ha caracterizado desde la primera temporada, ha sido debilitado tras usarlo sin la protección de su amuleto, mismo que le fue robado por Kiri, la hermana del brujo.

‘Dra. Lucía: Un don extraordinario’ arranca grabaciones de su tercera temporada (J A FLORES/Foto: Cortesía)

Sin su peculiar don, la doctora Lucía queda expuesta y su salud se vuelve cada vez más frágil, situación que traerá consigo capítulos llenos de drama y tensión. Mientras tanto, el doctor Emiliano interpretado por Christián de la Fuente, ha desaparecido tras ser perseguido por la mafia y con un secreto inquietante a cuestas.

La situación de la doctora Mariana se complica tras ser acusada de fraude, de encubrir una falsa identidad médica de Emiliano y, de tentativa de asesinato contra la doctora Lucía. En esta entrega, la derrota de Mariana es inminente, pues será destituida, arrestada y encarcelada. La gran sorpresa es el destino que le depara a este malévolo personaje que llena de odio ha puesto en jaque al hospital completo.

‘Dra. Lucía: Un don extraordinario’ arranca grabaciones de su tercera temporada (J A FLORES/Foto: Cortesía)

Con el Hospital Matilde Montoya sin dirección, la salud de la doctora Lucía en riesgo, el doctor Emiliano desaparecido y el misterioso “don” robado, la tercera temporada se presentará como la más intensa de todas. Estos hilos narrativos se entrelazarán para dar respuesta lógica a los grandes misterios planteados desde la entrega anterior.

Con una narrativa sólida, una producción de alto nivel y la llegada de personajes que romperán esquemas, 'Dra. Lucía: Un Don Extraordinario’ reafirma su lugar como una de las producciones más impactantes de la televisión nacional.