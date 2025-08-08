El Malilla realiza fiesta exclusiva tras el estreno de su nuevo EP

Además de la música, Fernando tiene proyectos que lo colocan como uno de los artistas más relevantes del 2025

Tras un 2025 lleno de presentaciones en diversas partes del país, Fernando Hernández Flores, mejor conocido como El Malilla, estrenó su más reciente en EP titulado ‘Tu Maliante Bebé’.

Conformado con seis temas, este proyecto promete apoderarse del verano para darle aires de frescura al género urbano.

Desde el primer minuto de este 7 de agosto, los fans de El Malilla pudieron escuchar los temas del EP en todas las plataformas digitales. Asimismo, Fernando organizó un listening party en el que fans, amigos y medios de comunicación pudieron escuchar, horas antes, las seis canciones.

Además de la música, El Mali, como algunos de sus fans le dicen, compartió la participación que tuvo en un promocional de Netflix. El intérprete se sigue consolidando como uno de los referentes más importantes de reguetón mexa.

El Malilla es un cantante y compositor mexicano, originario de Valle de Chalco, en el Estado de México. Es considerado uno de los principales exponentes del urbano.

Fernando cuenta con más de cuatro millones de oyentes mensuales en Spotify, una cifra que ha ido en constante crecimiento. En YouTube, su canal oficial tiene más de un millón de suscriptores y varios de sus videos musicales han superado las decenas de millones de reproducciones.

Ha colaborado con otros artistas importantes del género, como J Balvin, Dani Flow, y Yeri Mua. Su éxito se debe en gran parte a su autenticidad y a su habilidad para conectar con un público joven que se identifica con sus letras y su estilo directo.