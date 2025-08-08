Famosa conductora rompe en llanto al sincerarse sobre la situación que atraviesa

La presentadora y modelo Natalia Rivera no pudo evitar llorar al compartir la difícil situación que enfrenta hoy en día con sus animales de compañía.

Rivera produjo un video solicitando asistencia para una perrita que fue dejada a su suerte y posteriormente rescatada por voluntarios que se encargan de atender a animales que viven en las calles del país.

De acuerdo con lo informado por el programa Lo Sé Todo, la presentadora compartió un video en sus plataformas sociales solicitando a sus seguidores asistencia para la perrita “Sunday”. No obstante, en ese mismo mensaje no pudo evitar llorar al mencionar que está atravesando por una situación parecida con sus propios animales.

“Les envié el update de Sunday, la situación es algo crítica, debemos continuar enviando nuestras energías positivas para que mejore, el maltrato fue considerable, por lo que siempre estaré compartiendo con ustedes las actualizaciones de este caso, continuaremos contribuyendo”, indicó Rivera en el video.

También habló con franqueza acerca de un problema que está enfrentando con sus mascotas, aunque no dio detalles específicos. No obstante, se pudo percibir que la situación la estaba afectando emocionalmente.

“He pasado algunas semanas intensas con mis perros; es importante estar atentos y brindarles cuidado, ya que al envejecer requieren atenciones específicas y es fundamental apreciar el tiempo que comparten con nosotros,” comentó.

El asunto mencionado por Natalia Rivera involucra a una perrita que fue rescatada después de ser dejada en un contenedor de basura. En las redes sociales, una página de Facebook enfocada en el bienestar de los animales rescatados pidió apoyo para la perra, que está batallando por su vida después del incidente.

Jailene Cintrón se va de Pégate al Mediodía: ¿Quién la sustituye?

La animadora Jailene Cintrón se retiró del programa “Pégate al mediodía” tras haber formado parte del espectáculo televisivo de Wapa TV durante ocho años.

Junto a Natalia Rivera y Alfonso Alemán, quien interpreta el papel de “El Guitarreño”, Cintrón se despidió del público expresando su gratitud hacia todas las personas que la han apoyado en estos últimos años.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Cintrón centrará sus esfuerzos en su iniciativa “Mujer Pa’ Ti”.

“La gratitud que siento es difícil de expresar completamente con palabras, por la confianza que Gilda Santini y todo su equipo me brindaron desde el comienzo. Me permitieron ser parte de la familia de Pégate al mediodía. Esa confianza, junto con el cariño que tengo por la audiencia, es lo que me ha mantenido tantos años compartiendo y ofreciendo lo mejor de mí a través de la televisión. Ahora deseo retomar el gran proyecto de mi vida, sabiendo que Pégate al mediodía y Wapa siempre serán mi hogar”, manifestó en un comunicado escrito.