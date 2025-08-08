Gesto de Belinda en video lleva a algunos a afirmar que “oculta algo en su cara”

El año 2025 ha sido, sin lugar a dudas, excepcional para Belinda. Establecida como una figura emblemática en el ámbito del pop y la actuación tanto en México como en España, la artista ha vuelto con gran presencia a la televisión gracias al éxito de la serie Mentiras. Esta producción no solo ha captado nuevos seguidores, sino que también ha señalado su exitoso retorno a la interpretación. Simultáneamente, Belinda ha celebrado el lanzamiento de su esperado álbum como solista, el primero después de años centrada en colaboraciones, y se prepara para fascinar nuevamente al público con una participación especial en Mentiras: El Musical, demostrando también su talento en el teatro.

En el centro de esta vorágine de actividades, Belinda una vez más se convirtió en el centro de atención. En esta ocasión, no fue debido a su carrera musical ni a sus interpretaciones actorales, sino por una entrevista informal realizada en la calle que provocó opiniones encontradas entre el público, aunque no de la manera que podrías suponer.

Un encuentro inesperado que mostró su lado más humano

David Carmi, el productor de contenido detrás del canal ConfidenceHeist, ha alcanzado la viralidad al entrevistar a famosos sin darles un tratamiento especial. Su enfoque franco y accesible ha capturado la atención en las redes sociales. Recientemente, una de las entrevistas que más ha dado que hablar fue con Belinda, a quien se cruzó mientras ella paseaba por las calles de Los Ángeles.

Carmi se acerca a Belinda sin estar consciente (o aparentando no estarlo) de que es una celebridad global. Le pregunta qué le brinda seguridad personal y ella contesta con una sonrisa modesta: “Muchas cosas. Decir afirmaciones antes de salir de casa, mi trabajo, las personas que amo, mi familia”. Frente a la consulta sobre su ocupación, Belinda responde sin presumir: “Soy cantante, compositora y actriz.”

La charla adquiere un tono más personal cuando le indagan acerca de las dificultades que ha encontrado en su trayectoria profesional: “Todavía trabajo en eso porque comencé muy joven… solo creer en mí misma, no dejar que nadie me diga que no puedo hacer algo… creer, tener fe en mi música y lo que hago.”

Al final, relata una batalla reciente que dejó huella en su existencia: “Perder a mi abuela fue un momento muy difícil. Todavía trato de vivir sin ella y ha sido duro… la gente te juzga todo el tiempo y eso es difícil, pero solo trato de ver el lado positivo de todo.”

El gesto que generó polémica

A pesar de que la entrevista fue muy elogiada por presentar a una Belinda genuina, emocional y desarrollada, ciertos usuarios en internet no pudieron dejar de centrarse en un aspecto específico: su actitud ante la cámara. Muchas personas observaron que a lo largo de toda la conversación, la intérprete evitó mirar de frente al objetivo, mostrando constantemente su rostro de lado.

En las redes sociales, aparecieron observaciones como “He notado que nunca mira de frente, como si no le gustara su cara”. Otros usuarios dijeron: “Ella siempre pone su cara de perfil” y “Belinda se hizo algo en la cara, por eso siempre se pone de perfil”.

Este hecho desencadenó rumores acerca de posibles ajustes cosméticos o inseguridades ocultas. No obstante, aquellos familiarizados con el estilo visual de Belinda comprenden que exhibir su “mejor ángulo” ha sido siempre un elemento de su estética, ya sea en entrevistas o en sesiones de fotos. No es necesariamente una cuestión de inseguridad sino una decisión personal y estratégica relacionada con su imagen.

Los fans no tardaron en salir a defenderla

A pesar de los rumores, la mayoría de las opiniones en las redes sociales fueron favorables. Sus admiradores destacaron su belleza natural, su honestidad y su madurez emocional: “Siempre tan hermosa”, “Se nota que impactó al entrevistador con su belleza”, “Qué mujer tan inspiradora, incluso en algo casual como esto”.