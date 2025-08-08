Lanzan el primer adelanto de ‘A pesar de ti’ y revelan la fecha de su estreno

Paramount Pictures ha presentado el primer tráiler de ‘A pesar de ti’, la esperada adaptación cinematográfica de la novela homónima de Colleen Hoover, dirigida por Josh Boone.

La cinta, que se estrena el 24 de octubre de 2025, cuenta con un reparto que incluye a Dave Franco, Scott Eastwood y Willa Fitzgerald, esta película promete ser un drama romántico conmovedor sobre resiliencia, perdón y segundas oportunidades.

Lanzan el primer adelanto de la cinta ‘A pesar de ti’ (Foto: Cortesía / Paramount Pictures)

Sobre los detalles de la cinta, Morgan y su hija de dieciséis años, Clara, luchan contra ciertas contradicciones personales, ya que Morgan está decidida a evitar que su hija cometa los mismos errores que ella, pues al quedarse embarazada y casarse demasiado joven, tuvo que dejar en el aire sus propios sueños.

Con personalidades muy distintas les resulta cada vez más difícil coexistir. La única persona que puede traer paz al hogar es Chris, marido, padre y el ancla de la familia. Pero esa paz se rompe cuando se ve envuelto en un trágico y extraño accidente con desgarradoras consecuencias para ellas.

Mientras lucha por reconstruir todo lo que se derrumbó, Morgan encuentra consuelo en la última persona que esperaba y Clara se vuelve hacia el único chico que le han prohibido ver. Con cada nuevo secreto y malentendido madre e hija se separan cada vez más, así que lo último que imaginan es que para volver a enamorarse se necesitan la una a la otra.

El avance revela una historia cargada de emociones, secretos familiares y traiciones que desafían su vínculo, mientras ambas buscan consuelo en caminos opuestos.

Conoce más sobre la autora Colleen Hoover

Colleen Hoover empezó a escribir a los cinco años. Auto publicó su primer libro en enero de 2012 y en agosto ya estaba en la lista de los más vendidos de The New York Times. Hasta la fecha es autora de más de veinte novelas y cuenta con el reconocimiento y apoyo incondicional de millones de lectores en todo el mundo.

Ha ganado el Goodreads Choice Award a la mejor novela romántica en tres ocasiones y su novela 'Romper el círculo’ se ha convertido en uno de los mayores fenómenos literarios globales de los últimos años.