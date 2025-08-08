Laura Zapata reacciona al grave diagnóstico de Yolanda Andrade: “La vida le está enseñando”

Yolanda Andrade mantiene las alertas por su delicado estado de salud, especialmente después de que revelara que fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa; al respecto de las resecciones, destacó Laura Zapata, quien lanzó un ácido comentario contra la presentadora de televisión.

Laura Zapata reacciona al grave diagnóstico de Yolanda Andrade

Durante un encuentro con medios de comunicación, Laura Zapata fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de Yolanda Andrade sobre su estado de salud, por lo cual comentó que a pesar de no contar con ningún rencor en su contra, aseguró que todo lo que se hace se regresa.

“Así es la vida, cada quien tenemos nuestro código de barras que dice: Aquí naces y hasta aquí llegaste. ¿No? Bueno, quién sabe. Yo creo que la vida te da regresos. Lo que lanzas al universo, te regresa. La vida le está enseñando, le está diciendo: agáchate, híncate. Yo digo que Dios la acompañe", sentenció.

Asimismo, durante el encuentro recordó cómo se originó su enemistad, además de finalizar expresando sus buenos deseos para la recuperación de Andrade.

“No, no la conozco. No es mi amiga. Todo esto surgió por el problema que creó con Thalía y conmigo. Yo le pedí a Thalía que, por favor, controlara a su amiga, y ella me dijo: Pues habla tú con ella. Yo no la conozco, no es mi amiga. Soy espejo: me reflejo y ahí te va tu postura. Que Dios te ayude. Le pido a Dios que la ayude a pasar este trance tan fuerte”, dijo.

Yolanda Andrade responde al mensaje de Verónica Castro por sus complicaciones de salud

Ante las dudas que han surgido sobre su delicado estado de salud, Yolanda Andrade comentó que recibió dos diagnósticos, mimos que no tienen cura, por lo cual explicó que poco a poco perderá ciertas capacidades físicas.

“Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura.Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes. Los doctores me han ayudado mucho, pero poco a poco no voy a poder caminar, no voy a poder hablar”, dijo.

Por otro lado, al respecto de las declaraciones de Verónica Castro sobre su crisis de salud y ante los rumores de un supuesto trabajo de brujería en su contra, la conductora de televisión comentó que solo tiene buenos deseos para la actriz, “Yo siempre le mando bendiciones”.