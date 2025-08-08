Mhoni Vidente revela el ritual para agosto, el “Día del Infinito”: atraerás dinero, suerte y protección

El mes de agosto llega con una fecha poderosa que, de acuerdo con Mhoni Vidente, puede marcar el inicio de una etapa de abundancia, estabilidad y buena suerte. Se trata del 8 de agosto, también conocido como el “Día del Infinito”, una jornada clave para atraer la energía positiva y abrir caminos en todos los aspectos de la vida.

¿Qué significa el Día del Infinito?

Según explicó la vidente cubana, el 8/8 es una fecha cabalística marcada por una vibración especial relacionada con la numerología: el número 8, al colocarse de forma horizontal, representa el símbolo del infinito, por lo que se considera un día ideal para romper ciclos negativos y conectar con la prosperidad sin límites.

Mhoni afirma que todo lo que se inicie este día no tendrá fin: negocios, relaciones, contratos, inversiones o cualquier proyecto importante. Además, es un excelente momento para hacer rituales que potencien la buena fortuna.

Los signos más beneficiados

Aunque todos pueden aprovechar esta energía, Mhoni Vidente reveló que cinco signos del zodiaco serán especialmente afortunados el 8 de agosto:

Piscis

Tauro

Cáncer

Escorpión

Capricornio

Para ellos, la suerte será “doble y rápida”, según dijo en entrevista con Blanca Becerril para Reporte H.

El ritual del 8/8 para atraer abundancia

Mhoni compartió un ritual sencillo y efectivo para canalizar la energía del Día del Infinito. Esto es lo que necesitas:

Veladora blanca Ocho moneditas (de cualquier denominación) Canela en polvo Perfume personal

Paso a paso:

Enciende la veladora blanca por la mañana.

Frota las ocho monedas con canela y perfume, concentrándote en tus deseos de prosperidad.

Guarda las monedas en tu bolsa, cartera o mochila durante el día.

Si puedes, compra billetes de lotería con terminaciones 08, 19 o 23 .

. Usa ropa blanca o clara, como símbolo de pureza y apertura espiritual.

“El 8 de agosto todo lo que hagas será bendecido. Haz ese trámite, firma ese contrato, busca ese empleo. Dios te convence y te ayuda en ese día”, aseguró Mhoni.