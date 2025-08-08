Muere a los 28 años Victoria Beatriz, actriz brasileña de cine para adultos

La actriz brasileña de películas para adultos, Victoria Beatriz, murió a los 28 años después de haber estado hospitalizada durante varios días, de acuerdo con informes de diversos medios de comunicación de Perú.

Victoria, que participó en diversas producciones de contenido para adultos, formaba parte de Inka Productions, una notable empresa audiovisual ubicada en Perú. La productora confirmó su fallecimiento mediante un video de homenaje compartido en su cuenta oficial de Instagram.

“La familia Inka Productions está profundamente conmovida por la partida de nuestra querida Victoria Beatriz. Su alegría, su calidez y la luz que transmitía en cada momento dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla”, dice el comunicado difundido.

De igual manera, expresaron su pésame a los seres queridos de la actriz. “Enviamos nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y a cada fan que la llevó en el corazón. Sus recuerdos permanecerán vivos por siempre”.

Victoria, proveniente de Brasil, se estableció como una de las personalidades más reconocidas del cine para adultos en Perú, participando en una variedad de cortos y largometrajes.

Por ahora, la causa de su muerte sigue siendo un misterio, al igual que las razones de su ingreso hospitalario que duró varios días.