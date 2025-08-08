Pelea masiva en el Movistar Arena de Bogotá deja al menos un muerto: individuos entraron con armas

Una persona falleció en medio de la batalla campal antes del concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena de Bogotá

Lo que estaba planeado como una velada festiva en un concierto histórico de la banda de cumbias argentina Damas Gratis se convirtió en un tumulto protagonizado por presuntos seguidores de diversos equipos colombianos, lo cual llevó a la suspensión del evento. El incidente se descontroló en el Movistar Arena de Bogotá, a escasos minutos de comenzar el concierto, y el alcalde Carlos Fernando Galán ofreció un resumen de lo ocurrido.

De acuerdo con lo que comunicó el alcalde de Bogotá, una persona falleció como resultado de enfrentamientos violentos dentro del Movistar Arena. "Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación“, expresó Galán en su cuenta de X.

Además, Galán afirmó que varias personas sufrieron lesiones y fueron tratadas en diferentes hospitales de la ciudad. Asimismo, indicó que convocará una reunión con “los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá para que me presenten un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar“.

Asistentes al concierto denuncian graves falencias en la logística y seguridad del evento

En distintas plataformas de redes sociales, numerosos individuos que presenciaron los acontecimientos desde dentro del Movistar Arena informaron que las altercados entre los presuntos aficionados violentos comenzaron mientras esperaban en la fila fuera del lugar, y afirmaron que ni el equipo organizador ni la Policía Nacional consiguieron manejar la situación.

Asimismo, numerosas fotografías y grabaciones compartidas en plataformas sociales han demostrado que ciertos individuos lograron introducir armas blancas en el Movistar Arena, evidenciando que las medidas de control en la entrada no fueron efectivas al inspeccionar a los asistentes.

El concierto terminó siendo pospuesto, y por ahora, la organización encargada no ha comunicado si se establecerá una nueva fecha o cuál será el destino del que estaba destinado a ser el evento más significativo y trascendental de Damas Gratis en Bogotá. Se aguarda que en las siguientes horas se brinden más detalles sobre esta situación.