¿Quién es Carolina Díaz, la influencer comparada con Ángela Aguilar criticada en redes?

La creadora de contenido está en el ojo del huracán luego de que se filtrara una carta de su novio a Lesslie Polinesia.

Las plataformas de redes sociales han criticado duramente a la creadora de contenido Carolina Díaz. Al igual que Ángela Aguilar y Florinda Meza, está enfrentando una oleada de comentarios negativos por parte de los usuarios en línea. Esto surge tras la filtración de una carta que su actual pareja escribió hace más de una década a nada más y nada menos que Lesslie Polinesia. La conocida influencer había sido objeto de rumores sobre una posible relación con Bryan Skabeche, la cual, hasta este momento, no había sido confirmada.

Durante mucho tiempo, los admiradores de Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche han especulado sobre la posibilidad de un romance entre los dos creadores de contenido. A pesar de sus constantes negaciones, estos rumores finalmente se calmaron. No obstante, recientemente una carta del youtuber dirigida a su novia ha confirmado la relación. Sin embargo, al examinar detenidamente el contenido de la carta, algunos seguidores de ambos sospechan que la hermana de Karen y Rafa podría haber experimentado una traición amorosa.

En las plataformas sociales, los usuarios rápidamente calificaron de “infieles” a Bryan Skabeche y Carolina Díaz, ya que notaron que el creador de contenido, incluso, empleaba los mismos sobrenombres (“meme”) que había usado para llamar a Lesslie con su actual novia. Esto, junto con otros detalles, provocó la indignación entre los fans de la “polinesia”.

¿Qué pasó entre Lesslie Polinesia, Bryan Skabeche y Carolina Díaz?

La conexión entre Christian Nodal y Ángela Aguilar fue suficiente para enfurecer a la audiencia que no tolera una traición amorosa; tanto así, que los nombres de Karla Panini y Florinda Meza resurgieron, integrándose al grupo de celebridades que han enfrentado el enardecimiento de los usuarios en las redes sociales.

No obstante, después de que se filtrara la carta de Bryan Skabeche dirigida a Lesslie Polinesia, la ira aumentó entre los seguidores cuando examinaron el contenido y empezaron a rumorear que el youtuber había sido infiel con Carolina Díaz. Ésta fue rápidamente blanco de ataques en las redes sociales, debido a la traición contra una figura tan apreciada en internet como ‘Yiyi’.

El influencer solicitó que se detuvieran los comentarios negativos hacia su novia actual: “Le pido a mi comunidad que se abstenga de andar etiquetando o mencionado a mi pareja, en cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Sean empáticos y muestren respeto, por favor”. Posteriormente, publicó un video donde se mostró afectado y explicó la situación, indicando que no hubo infidelidad y que tanto él como Lesslie tuvieron otras parejas después de que se separaron.

Por su lado, ‘Yiyi’ utilizó sus plataformas sociales para compartir un mensaje que decía: “Queridos Polinesios, siempre he sido una persona que elige el amor, mismo camino que siempre les he enseñado. Cuiden su luz y no dejen que nada los lleve a un lugar de oscuridad, siempre busquen dar amor y mucha luz para todos. Los abrazo con el corazón lleno”.

¿Quién es Carolina Díaz, la influencer a quien comparan con Ángela Aguilar?

Las similitudes entre Carolina Díaz y Ángela Aguilar surgieron cuando los usuarios en línea notaron que la influencer inició un romance con Bryan Skabeche en 2019, el mismo año en que se hizo público el fin de su relación con Lesslie Polinesia.

La situación entre Carolina Díaz y Bryan Skabeche parece haber iniciado mientras él todavía mantenía una relación con ‘Yiyi’. Ambos admitieron “tener una conexión desde el primer momento que se vieron”, lo que provocó que el público reaccionara rápidamente, compartiendo varios videos. En estos clips, puede verse a la novia del youtuber hablando sobre “Bresslie”, mostrando admiración por el romance con la hermana de los polinesios, similar a como Ángela Aguilar ha expresado su aprecio por la relación entre Cazzu y Nodal.

Carolina Díaz inició su trayectoria en Badabun, empezando en el área de memes y ascendiendo hasta convertirse en la cara visible de sus videos. Sin embargo, posteriormente decidió seguir su camino de manera independiente, ganándose el afecto del público gracias a su estilo para contar historias.