Conductor de ‘Venga la alegría’ será participante de ‘La Granja’; ¿es Capi Pérez?

Venga la alegría - Un conductor del matutino participará en el reality show de TV Azteca.

TV Azteca anunció hace unos días ‘La Granja’, su próximo reality show el cual saldrá al aire el próximo año.

“Como parte de su compromiso con la innovación y la expansión de su oferta de contenidos, TV Azteca presenta este año, de la mano con Fremantle, uno de los reality shows más exitosos y que cuenta con adaptaciones en diferentes países: La Granja VIP", informó la televisora en un comunicado.

Y explicó en qué consistirá el nuevo formato: “Con un enfoque en la convivencia en un entorno desconocido e incluso hasta incómodo para los participantes siendo celebridades y figuras públicas realizando labores de mantenimiento y cuidado de una granja”.

Tras el anuncio, se han filtrado nombres como el de Itatí Cantoral, Brenda Bezares, Alfredo Adame y Rey Grupero.

Conductor de ‘Venga la alegría’ será participante de ‘La Granja’

Ahora es el comentarista de espectáculos Álex Kaffie quien reveló a otro participante confirmado de ‘La Granja VIP’.

De acuerdo con Kaffie, quien suele adelantar información verificada de las producciones de televisión antes de que sean anunciadas de manera oficial, un conductor del matutino de TV Azteca será participante del reality show.

Se trata de Enrique Mayagoitia, conductor regiomontano que se integró al programa en enero del 2023.

Además el colaborador del programa, Armando Bochinche comentó que el conductor tiene cuerpo atlético, por lo representará un atractivo para el público, verlo realizar las pruebas o convivir en ‘La Graja’ con poca ropa.

¿Cuándo comienza ‘La Granja VIP’ de TV Azteca?

Hasta el momento, la televisora únicamente ha anunciado el estreno para el siguiente año.

Por lo que se espera que el reality show se transmita los primeros meses del año en horario estelar.

Para la conducción de dicho proyecto se mencionan nombres como los de Verónica Castro, Adela Micha y Adal Ramones, sin que hasta el momento se confirme a ninguno.