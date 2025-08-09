Daniel, Me Estás Matando lanza ‘Se Equivocó’, un bolero para decir “te lo dije”

El dúo mexicano Daniel, Me Estás Matando vuelve a deleitar a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Se Equivocó”. La canción, un bolero moderno con una profunda carga emocional, captura ese momento agridulce en el que el corazón dolido encuentra un consuelo silencioso en la certeza de haber tenido la razón desde el principio.

Es el grito de un “te lo dije” que no busca la venganza, sino la dulce validación de una intuición que se confirma con el tiempo. Conocidos por su habilidad para reinventar el bolero, Daniel, Me Estás Matando rinde un homenaje a los grandes de los años 70, como Víctor Iturbe “El Pirulí”.

La producción de “Se Equivocó” se distingue por una fusión inesperada, combinando la base rítmica de los boleros clásicos con influencias de los beats atemporales de Motown. Esta combinación crea un espacio sonoro único donde la melancolía del desamor no se vive en silencio, sino que se baila con una elegancia que evoca un pasado nostálgico.

La canción es, en esencia, una carta abierta a la persona que cometió un error y que tomará conciencia de ello demasiado tarde. La narrativa, transmitida a través de una voz suave y melodías profundas, está complementada por una estética retro que le da un toque fresco y contemporáneo.

“Se Equivocó” se presenta como un gesto que trasciende la música, una obra dedicada a ese error ajeno que, aunque doloroso, permite al corazón sanar al saber que se estaba en lo correcto.

Este lanzamiento no es un evento aislado, sino parte de una serie de sorpresas que la banda tiene preparadas en el camino hacia su presentación más importante hasta la fecha: el Auditorio Nacional el 20 de noviembre.

Con su inconfundible estilo, que navega entre el dolor y la belleza, Daniel, Me Estás Matando se consolida como una de las propuestas más originales y cautivadoras de la escena musical contemporánea. La banda promete un show que, al igual que su música, “ya duele”, y es precisamente esa honestidad emocional la que enamora a su creciente público.