Danielle Dithurbide destrozada: anuncia en vivo el fallecimiento de su compañero en ‘Despierta’

Danielle Dithurbide hizo un triste anuncio durante la transmisión más reciente de ‘Despierta’, pues reveló que uno de sus queridos compañeros y colaboradores del matutino perdió la vida a raíz de un trágico accidente. La conductora, visiblemente afectada, aseguró que se encontraba “en shock” y envió condolencias a la familia.

La noticia sobre el fallecimiento de un querido colaborador de ‘Despierta’ fue hecha pública por Danielle Dithurbide durante la transmisión del viernes 8 de agosto. Alrededor de las 8:30 horas, la conductora expresó su dolor ante la pérdida de su compañero, y mandó un mensaje de aliento para la familia del trabajador.

Asimismo, la conductora aseguró estar en shock, pues el deceso de Carlos Figueroa, miembro del staff del noticiero, se le avisó poco tiempo antes de comenzar con la transmisión del día, por lo que ni ella ni sus compañeros en el foro podían creer que fuera verdad, tal como lo expresó al dar la noticia.

¿De que falleció Carlos Figueroa, colaborador de ‘Despierta’?

Danielle Dithurbide despidió a su colega y envió el pésame a sus seres queridos; de paso, reveló la causa de su muerte. “Un abrazo con muchísima fuerza a la familia de nuestro querido Carlos Figueroa, quien falleció ayer en un accidente de moto, no lo podemos ni creer. Nos enteramos hace unas horas y pues estamos conmovidos, tristes, en shock”, expresó destrozada ante las cámaras y en vivo.

Además, destacó que la presencia de Carlos Figueroa hará falta en el foro donde se graba el matutino: “Él estaba con nosotros aquí en el piso, todos los días. Descansa en paz, Carlos y todo nuestro cariño a tu familiar”.

Por el momento, no se tiene más detalles acerca de cómo ocurrió el accidente que le quitó la vida al compañero de Danielle Dithurbide en el matutino ‘Despierta’ que se transmite en el canal de Las Estrellas.