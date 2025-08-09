El Festival Internacional de Cabaret realizará por vigésima segunda ocasión la pachanga cabaretera más sabrosa del planeta.

Con el slogan “Sin Miedo al Éxito’, el festival presentará los mejores espectáculos culturales y satíricos del país.

Siendo CDMX, Oaxaca y Tijuana las sedes donde se llevará el catalogado como ‘desmadrito’ cabaretero, el cual busca criticar a la sociedad y hacer reflexionar a los asistentes.

‘Divas de Corredor’ con Adriana Moles se presentará en el 22º Festival Internacional de Cabaret

Como parte de la cartelera que se presenta en el “Foro A Poco No’ de la Ciudad de México está el monólogo ‘Divas de Corredor’ protagonizado por Adriana Moles y producido por Miguel Ángel Rodríguez.

Dicho espectáculo pintoresco cuenta la historia de Madame Bijoux du Jour una diva (como las que existen en este país), la cual ha realizado 6 millones 999 mil 999 castings sin éxito, por lo que se irá a probar suerte en Europa.

Pero antes hará su última aparición en México este domingo 10 de agosto a las 18:00 horas en el Foro A Poco No.

El festival es presentado por la Secretaría de Cultura, así como el gobierno de la Ciudad de México.

Otros de los espectáculos que se presentarán en el mismo foro del 8 al 29 de agosto son:

Tres para nada

Los títeres deberían ser eternos

Bandidas y Bamba con B de Burlesque

Ecos del Puerto. El Show de Valentín

Me rehúso a morir de amor

Primera Cita

Fiú Fiú ¿Cómo ser clown sin dejar de ser mujer?

Entre Don Juanes te veas

Fuera Dentro

El ‘Foro A Poco No’ se encuentra en República de Cuba 49, en el Centro Histórico de la CDMX.

Y los boletos pueden ser adquiridos en taquillas del lugar y Ticketmaster.

¿Quién es Adriana Moles?

Adriana Moles es una cantante, actriz y escritora.

Nació en la Ciudad de México y estudió la carrera de Derecho en la UNAM.

Distinguida en el Teatro Cabaret y Clown, estudió con los profesores más renombrados como Tito Vasconcelos, Jef Johnson, Clara Cenoz y Johnny Melville.

Es egresada de la Escola de Clown de Barcelona y directora del Centro de Estudios del Humor.