Este fue el terrible accidente del compañero de Danielle Dithurbide en ‘Despierta’

La mañana del viernes 8 de agosto, Danielle Dithurbide, conductora del programa matutino Despierta, dio a conocer una noticia que conmovió a todo el equipo y a la audiencia: la inesperada muerte de su compañero Carlos Figueroa.

Antes de la participación de Antonio de Valdés y Ana Katalina en la sección deportiva, Danielle Dithurbide bajó la entonación de su voz, saludó a sus compañeros y confirmó el fallecimiento de Carlos Figueroa, su querido colaborador

Este fue el motivo de fallecimiento del compañero de Danielle Dithurbide

Danielle, visiblemente afectada y en estado de shock, expresó su profundo dolor durante la transmisión en vivo, en la que se encontraba rodeada de sus compañeros de trabajo encabezados por Toño de Valdés:

“Un abrazo con muchísima fuerza a la familia de nuestro querido Carlos Figueroa, quien falleció ayer en un accidente de moto. No lo podemos ni creer, nos enteramos hace unas horas, estamos conmovidos, tristes, en shock”, dijo la periodista.

Carlos Figueroa era una presencia constante en el piso de Despierta, donde colaboraba todos los días. Danielle resaltó el vacío que deja su partida: “Él estaba con nosotros aquí en el piso, todos los días. Descansa en paz, Carlos, y todo nuestro cariño para tu familia”.

Hasta el momento, no se han revelado más detalles sobre las circunstancias exactas del accidente que terminó con la vida de Carlos Figueroa, dejando a sus colegas y seres queridos en profunda tristeza.

El equipo de Despierta y la comunidad de N + lamentaron la pérdida de un integrante que se destacó por su compromiso y dedicación diaria, según las palabras de la periodista mexicana, quien es la actual conductora del noticiero matutino ‘Despierta’ de Televisa.