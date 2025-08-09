Familiares de Dalilah Polanco piden que se aleje de Ninel Conde y forme nueva alianza

A pocos días de realizarse la segunda eliminación en La Casa de los Famosos México 3, miles de internautas presenciaron el conflicto entre Ninel Conde y Alexis Ayala. Todo comenzó cuando los concursantes se enfrentaron a una dinámica en la que se jugaban el presupuesto de la semana.

Los integrantes de la casa más famosa del país corrieron al lugar en el que estaba el juego; Ayala le gritó “quítate" a Elaine Haro. En ese instante ‘La Bombón Asesino’ no se quedó callada y exhibió al actor e incluso lo acusó de ejercer violencia verbal.

Lo que parecía ser un conflicto más, acabó por por trascender y creó un debate en redes sociales. Los internautas aseguraron que Alexis se había equivocado, mas explicaron que no fue un acto machista.

Ahora, con el paso de las horas, los televidentes comenzaron a pedir la salida de Ninel Conde e incluso algunos familiares y amigos de los participantes acudieron a las afueras de la casa para mandar algún mensaje, tal como ocurrió con Dalilah Polanco.

"Amigos y familiares de Dalilah Polanco le fueron a decir que se aleje de Ninel Conde y hable con Mar. Le piden que forme el Team Eclipse con Aldo, Abelito, Aarón y Elaine", es el texto que colocó La Tía Sandra en su cuenta de X.

Hasta el momento, el video suma más de 100 mil reproducciones en la red social de Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Que formen el Team medias noches”, “Dalilah y Elaine no tienen cabida ahí. Cayeron con Ninel. Y se irán por eso. Ni modo” o “Dalilah tampoco es una niña, ella misma le dijo a Ninel que sus personas de confianza estaban en el cuarto Día”.