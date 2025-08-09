Muere famoso productor de cine mexicano que hizo película sobre la selección de futbol; ¿de qué falleció?

El mundo del cine nacional se encuentra de luto luego de que se dio a conocer el fallecimiento de un famoso cineasta.

Así lo dio a conocer una actriz y amiga del productor a través de las redes sociales, generando una ola de comentarios y condolencias.

Muere famoso productor de cine mexicano que hizo película sobre la selección de futbol

Se trata del productor Jorge Rubio Salazar, reconocido por realizar películas como ‘El Topo’, ‘Cementerio de Papel’ y ‘Campeones’.

La noticia la dio a conocer la actriz Socorro Albarrán, a través de su cuenta de Facebook.

!Jorge Rubio... QEPD... LUZ EN SU CAMINO. Triste noticia mi querido Jorge’... ‘’’, fue el mensaje con el que anunció su fallecimiento.

Y agregó: “Un ser amoroso, un caballero un tipazo... El Cine me llevo a conocerte y juntarnos en el Set ...”

El posteo que hasta el momento es el único con la noticia de la muerte del productor, fue comentado por sus amigos.

“De verdad un tipazo de los que no había cosa alguna de producción que fuera imposible conseguir. En paz descance” y “QEPD Un hombre dedicado no solo a la industria cinematográfica, sino principalmente a transmitir humildad y sencillez” fueron algunos de los comentarios que recibió.

¿De qué murió Jorge Rubio Salazar?

Hasta el momento no se han revelado cuales fueron las causas de muerte del productor.

Ni tampoco se ha informado acerca de los servicios funerales del cineasta.