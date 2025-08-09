Paola Rojas es ovacionada por Victoria Ruffo, en obra de teatro ‘Las Leonas’

Con más de 300 funciones en escena, ‘Las Leonas’ se ha convertido en la obra de teatro con el elenco femenil más importante en los últimos tiempos.

La producción de Omar Suárez lleva en los créditos a consagradas actrices como Angélica Aragón, Victoria Ruffo y Ana Patricia Rojo.

Así como a destacadas comunicadores y empresarias como Lupita Jones, Mara Patricia Castañeda y Paola Rojas.

El exitoso espectáculo se presenta de viernes a domingo en el Teatro México y la conductora de ‘De Pisa y Corre’ dio una primicia a Publimetro.

Victoria Ruffo felicitó a Paola Rojas en la obra de teatro ‘Las Leonas’

La periodista Paola Rojas fue la encargada de interpretar el papel de Victoria Ruffo, el domingo pasado.

Y le fue tan bien a la conductora de ‘De Pisa y Corre’ que este domingo 10 de agosto volverá a repetir el papel, que se aprendió en muy poco tiempo.

Paola quien debutó como actriz con esta puesta en escena, fue felicitada por la propia Victoria Ruffo quien es conocida como ‘la queen’ de las telenovelas.

Lo que emocionó mucho a la periodista, pues tiene el visto bueno en su nueva faceta, de una de las mejores actrices de la actualidad.

‘Las Leonas’ extiende temporada hasta diciembre