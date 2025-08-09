‘La Casa de los Famosos México’ enfrenta nuevas acusaciones de exceso de violencia.

Fue el pasado viernes durante la fiesta que Facundo jaló el tapete donde se encontraba parado Aldo De Nigris, provocando que este se cayera y que los integrantes del Cuarto Día se rieran de él.

Y aunque el sobrino de Poncho De Nigris tomó la situación con humor, la situación no fue bien vista en el exterior y ha generado diversas reacciones negativas.

¿Renunciarán los patrocinadores de LCDLFMX por violenta broma de Facundo a Aldo De Nigris?

Incluso existen versiones en las redes sociales que aseguran que los patrocinadores del programa le han puesto un Ultimátum a la televisora para detener el comportamiento violento del habitante.

“SE COMPLICA TODO PARA TELEVISAUno de los 4 patrocinadores que quedaban esta temporada ya puso un ultimátum a la producción de @ronogueron" escribió la cuenta de Twitter @LolitaPlatan0

Y aseguró que una de las marcas que patrocina los juegos del programa amenaza con salirse del proyecto, si no hay una sanción contra el conductor por haber agredido a Aldo.

“Televisa nuevamente en aprietos”, escribió.

Redes sociales reaccionan contra el comportamiento violento de Facundo

Y aunque hasta el momento la televisora no ha fijado una postura sobre la agresión del conductor, las redes sociales opinaron en su contra.

“Todo fue con alevosía y ventaja lo planea con Shiky para que lo ponga en el tapete y lo grabe” y “Todavía sale enojado el señor Facundo del confesionario y lo amenaza con nominarlo” fueron algunos de os reclamos que recibió.