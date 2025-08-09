Universal Music celebra su unión con Marco Villalobos, estrella emergente del regional mexicano

Universal Music Publishing México celebra la unión de Marco Villalobos a sus filas, un joven talento que destaca por su entrega y pasión a la música mezclando su estilo regional mexicano con el género urbano y que se caracteriza por líricas tanto divertidas y pegajosas como honestas y personales.

Yadira Moreno, quien se desempeña como Managing Director Mexico & Central América y VP New Business Development LATAM Universal Music Plublishing Group, se mostró orgullosa de la inclusión de Marco Villalobos: “En Universal Music Publishing México, apostamos firmemente por la nueva generación de autores del regional mexicano y nos entusiasma darle la bienvenida a Marquitos, uno de sus principales exponentes".

“Marcos Villalobos está liderando un movimiento musical innovador que mezcla géneros como corridos y norteño con el urbano. Confiamos plenamente en su talento como compositor y su habilidad para conectar con su audiencia a través de sus interpretaciones. Este es solo el comienzo de su exitosa carrera y nos emociona poder darle la bienvenida a la familia de Universal Music Publishing Group”, aseguró con entusiasmo.

¿Quién es Marcos Villalobos?

Con apenas 18 años, Marcos Villalobos ya se perfila como una de las estrellas más prometedoras del regional mexicano. Su energía en el escenario y sus letras cargadas de honestidad que reflejan su personalidad única le ha merecido convertirse en el cantante favorito de las nuevas generaciones.

De esta manera, su canción ‘La Pantera’, ya logró reunir más de 85 millones de escuchas, por lo que ya cuenta con más de 6 millones de oyentes mensuales en Spotify, mientras que en TikTok ya consiguió 3 millones se seguidores y en Instagram 1.4 millones.

“Estoy profundamente agradecido con Universal Music Publishing por confiar en mí y abrirme las puertas a esta nueva etapa. Me ilusiona mucho comenzar a trabajar con un equipo que valora la música y la emoción que hay detrás de cada canción. Estoy seguro de que juntos lograremos cosas grandes”, celebró Marcos.