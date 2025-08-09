ZIOR PARK confirma su amor por México con una segunda fecha: conoce todos los detalles

ZIOR PARK sorprendió a sus fanáticos mexicanos con una segunda fecha, en la que presentará el material de su nuevo álbum ‘A BLOODSUCKER’. El cantante surcoreano en más de una ocasión ha demostrado el cariño que le tiene a México, lo que le agrega un valor especial a estas futuras presentaciones en vivo.

Directo desde Corea del Sur, llega ZIOR PARK a México para presentar frente a uno de sus públicos más fieles las canciones que componen su más reciente material discográfico: ‘A BLOODSUCKER’, en el que retrata el amor desde su propia visión y profundiza en las etapas del amor obsesivo, con el estilo único que lo caracteriza.

En una entrevista reciente que el cantautor y directo visual tuvo con Publimetro, destacó el amor que le tiene a nuestro país: “He hecho muchos shows, pero honestamente, el de México fue el más divertido que he tenido. La energía fue una locura, apenas podía escucharme cantar. Me hizo pensar: ‘Realmente quiero seguir presentándome aquí’”.

ZIOR PARK anuncia segunda fecha en México

El mes pasado, ZIOR PARK confirmó su regreso a México, programado para el primer día de noviembre del año en curso. Esta presentación en vivo se llevará a cabo en Foro la Paz en Ciudad de México. La demanda fue tal, que los boletos se agotaron a los pocos minutos de haberse puesto en venta, por lo que fanáticos exigieron otra fecha.

ZIOR PARK escuchó las exigencias de sus seguidores y programó otra fecha en el país, la cual tendrá lugar tan solo un día después, es decir, el 2 de noviembre, por lo que el cantante disfrutará de las festividades de Día de Muertos en México. El recinto será el mismo y los boletos saldrán a la venta en 7 días, vía Passline.

Fanáticos de ZIOR PARK celebraron este anuncio y ya se preparan para la batalla por los boletos.