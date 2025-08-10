¿Cómo van las votaciones de ‘La Casa de los Famosos México’ hoy domingo 10 de agosto?

¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos México?

‘La Casa de los Famosos México’ vivirá este domingo su segunda gala de eliminación.

Alexis Ayala, Mar Contreras, Priscila Valverde y Adrián Di Monte son los participantes que tendrán al resto de los participantes posicionados el día de hoy.

Cabe mencionar que Dalíhla Polanco también se encontraba en riesgo de salir, pero obtuvo la salvación y decidió sacarse a ella misma de la placa.

¿Cómo van las votaciones de ‘La Casa de los Famosos México’?

A través de las redes sociales se filtró el orden en el que se encuentran los habitantes nominados en la segunda semana.

De acuerdo con la cuenta de Twitter @HugoMaldonadoTV, el habitante que más votos había recibido hasta el viernes 8 de agosto, al finalizar la postgala era Alexis Ayala.

“Votaciones de La Casa de los Famosos México, hasta el viernes después de la postgala...” escribió y reveló el orden en el que van las votaciones.

Alexis Ayala

Mar Contreras

Adrián Di Monte

Priscila Valverde

Siendo Priscila Valverde, del Cuarto Día quien lleva la menor cantidad de votos y quien se encuentra en riesgo de ser eliminada de acuerdo con las votaciones.

Será cuando empiece la pregala en Vix, cuando se abran las votaciones por última vez para que el público apoye a su favorito.