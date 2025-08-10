¿Florinda Meza a MasterChef Celebrity?; TV Azteca le ofrece suma millonaria para que participe

TV Azteca realizará el próximo año una nueva temporada del reality show ‘MasterChef Celebrity’.

El formato que este 2025 cumplió 10 años en México y que festejó con la edición ‘Generaciones’ se encuentra preparando la siguiente temporada.

Y se ha destapado el nombre de una celebridad con la que la televisora se encontraría en negociaciones y le ofrecería millones de pesos, para que acepte formar parte del proyecto.

Así lo reveló el comentarista de espectáculos Álex Kaffie, a través de su canal de Youtube.

¿Florinda Meza estará en MasterChef Celebrity Generaciones?

En la transmisión del pasado sábado 9 de agosto, Álex Kaffie comentó que TV Azteca se encuentra interesada en que la viuda de Chespirito participe en el reality, luego del interés que despertó por ella, la serie del comediante.

Kaffie dijo que la televisora le ofrece millones de pesos a Florinda que acepte el reto de cocinar en la competencia de TV Azteca y sea evaluada por los jueces del programa.

Además comentó que la actriz ya tuvo el primer acercamiento con la televisora del Ajusco, lo cual deja abierta la posibilidad de que la actriz de Doña Florinda se una al proyecto.

¿Cuándo comienza la nueva temporada de MasterChef Celebrity Generaciones?

Cabe mencionar que TV Azteca no ha informado cuándo se estrenará la nueva temporada del reality de cocina, la cual deberá estrenarse hasta el 2026.

Pues recientemente terminó la edición 2025, la cual fue ganada por el influencer Dani Valle.

Además Azteca se encuentra en preproducción del reality ‘La Granja VIP’ en la que los famosos convivirán y realizarán competencias en un ambiente rural.