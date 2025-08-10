México fue su salvación: la verdadera razón del sorpresivo viaje de Kim Kardashian

Kim Kardashian viaja a México para un tratamiento de células madre que le devolvió la movilidad

La empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian reveló que México se convirtió en su destino de salud después de que en Estados Unidos no encontrara una solución para su dolor crónico.

A través de sus redes sociales, Kardashian contó que hace dos años sufrió una lesión en el hombro mientras levantaba pesas, lo que le provocó un dolor debilitante. Tras probar varios tratamientos sin éxito, conoció el potencial de la terapia con células madre y al médico Adeel Khan, de la clínica Eterna, quien la trató con Dezawa Muse cells.

Kim Kardashian viaja a México para un tratamiento de células madre que le devolvió la movilidad (Foto: Instagram)

“Los resultados fueron inmediatos. Recuperé por completo la movilidad de mi hombro y desde entonces ha estado totalmente normal”, relató.

Motivada por la experiencia, la socialité regresó recientemente a México para tratar un dolor crónico de espalda que padecía desde hace años, junto con su hermana Khloé Kardashian. Según explicó, la mejoría fue casi instantánea: “El dolor insoportable por fin se fue. Este tratamiento cambió mi vida cuando pensé que mi cuerpo estaba colapsando”.

Kim Kardashian señaló que las células madre Muse aún no están disponibles en Estados Unidos, por lo que tuvo que viajar a México para recibir la terapia. Aunque reconoce que es un procedimiento costoso y poco accesible, espera que la ciencia avance para que más personas puedan beneficiarse.

“Estoy profundamente agradecida por la oportunidad y los recursos para buscar esta sanación, y rezo para que la ciencia siga evolucionando. Aquí está la esperanza, la curación y el futuro de la ciencia”, concluyó.