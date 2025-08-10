Nmás se vistió de luto esta semana luego de que el noticiario matutino ‘Despierta’ perdiera a un elemento importante de su producción.

La titular del espacio Danielle Dithurbide fue la encargada de comunicarle la noticia a la audiencia.

“Un abrazo con muchísima fuerza a la familia de nuestro querido Carlos Figueroa, quien falleció ayer en un accidente de moto", dijo la comunicadora.

¿Qué dijo Lalo Salazar de la muerte de Carlos Figueroa, trabajador de su noticiero?

Danielle envió sus condolencias a la familia del colaborador del noticiero, al igual que los conductores que se encontraban en ese momento en el foro.

Antonio de Valdés, Ana Katalina y Jorge Ugalde estaban en la sala y se unieron a las condolencias.

Sin embargo, Lalo Salazar quien también es titular del espacio no se encontraba presente al momento de la tragedia, por lo que se esperaba que hubiera algún mensaje en redes sociales dedicado a la memoria de su compañero.

Sin embargo hasta este momento, el periodista no se ha pronunciado respecto a la lamentable pérdida.