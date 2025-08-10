Shakira vuelve a México: arranca gira con récords, polémicas y boletos al 2x1

Shakira vuelve a México: arranca su gira con récords, polémicas y boletos al 2x1

Tijuana será el punto de partida de una nueva ola de música y baile. Este 11 de agosto, Shakira arrancará en el Estadio Caliente la segunda etapa mexicana de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, que promete una puesta en escena de alto nivel, éxitos que han marcado generaciones y un repaso por su más reciente disco.

Como parte de la estrategia para acercar su espectáculo a más fans, ciudades como Hermosillo, Torreón, Querétaro y Veracruz han lanzado promociones de boletos al 2x1, lo que ha generado gran expectación y ventas aceleradas en las últimas semanas.

Shakira vuelve a México: arranca su gira con récords, polémicas y boletos al 2x1 (Foto: Cortesía)

Con este tramo de la gira, Shakira reafirma su estatus como una de las artistas más influyentes de la música latina, llevando un espectáculo que combina coreografía, tecnología y mensajes de empoderamiento.

Recorrido previo de la gira

La gira comenzó en 2024 con presentaciones en Estados Unidos y Europa, donde Shakira agotó entradas en recintos como el Madison Square Garden de Nueva York y el O2 Arena de Londres. En su primera etapa latinoamericana, la colombiana pisó escenarios en Argentina, Chile y Brasil con llenos totales.

Récords y logros

Ha superado los dos millones de boletos vendidos en menos de un año.

Fue la artista femenina latina con la gira más rápida en agotar entradas en varias ciudades de EE.UU.

Sus presentaciones en CDMX agotaron en tiempo récord, sumando fechas adicionales.

Polémicas en el camino

El tour no ha estado exento de controversia. Desde rumores sobre retrasos en el montaje de algunos shows hasta comentarios en redes por el alto precio de las entradas, Shakira ha mantenido el enfoque en su música y conexión con el público.

Shakira vuelve a México: arranca su gira con récords, polémicas y boletos al 2x1

Conciertos en México

11 de agosto – Tijuana, Estadio Caliente

14 de agosto – Hermosillo, Estadio Héroe de Nacozari

17 de agosto – Chihuahua, Estadio Olímpico Universitario

20 de agosto – Torreón, Estadio Corona

23 de agosto – Monterrey, Parque Fundidora

26, 27, 29 y 30 de agosto – CDMX, Estadio GNP Seguros

2 y 3 de septiembre – Querétaro, Estadio La Corregidora

6 y 7 de septiembre – Guadalajara, Estadio Akron

11 y 12 de septiembre – Puebla, Estadio Cuauhtémoc

18 de septiembre – CDMX, Estadio GNP Seguros

24 de septiembre – Veracruz, Estadio Luis Pirata Fuente