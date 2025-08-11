Galilea Montijo expone cómo ha enfrentado la incontinencia urinaria a temprana edad

En los últimos años, Galilea Montijo ha decidido compartir detalles sobre ciertos aspectos de su vida personal, especialmente como parte de su participación en el programa ‘Netas Divinas’, mismo donde recientemente sorprendió al revelar su lucha contra la incontinencia urinaria.

Galilea Montijo expone cómo ha enfrentado la incontinencia urinaria

Durante una conversación con sus compañeras del programa ‘Netas Divinas’, Galilea Montijo se sinceró al compartir ciertas dificultades que ha enfrentado en los últimos años, como la llegada anticipada de la menopausia, además de sorprender al compartir su desafío contra la incontinencia urinaria.

“Ya no controlaba, era horrible o estornudaba y salía, a mí me llegó temprano la menopausia, todo me llegó temprano”, confesó.

En este sentido, la conductora de televisión señaló que por recomendación de Marimar Vega se sometió a un tratamiento de radiofrecuencia que le permitió superar la incontinencia.

“La radiofrecuencia te ayuda de verdad para la incontinencia. Llegaba un momento que ya no controlabas, es horrible. Mi parto fue cesárea, pero la incontinencia es una cosa que a mí me llegó temprano, me llegó temprana la menopausia, todo fue conmigo temprano. Entonces le conté a Marimar y me dijo: Pero por qué no te has hecho la radiofrecuencia. Es un maquinón, no sientes porque te duermen. Ya te levantas y haces ‘OK’. Es como un dildo, como el ultrasonido”, comentó.

Como era de esperarse, el tema causó diferentes reacciones en el foro, tomando en cuenta que es poco común discutirlo en espacios públicos; sin embargo, expresaron su agradecimiento de poder discutirlo sin prejuicios.

Galilea Montijo revela su secreto para protegerse de las malas vibras

Pese a que Galilea Montijo ha construido una sólida comunidad desde varias plataformas, tanto digitales como tradicionales, la conductora hizo hincapié en todas las críticas que suele recibir por su trabajo, por lo cual compartió que para protegerse de las envidias suele bendecir a sus haters en silencio.

“La palabra es el conjuro más poderoso”, comentó la famosa conductora.

En este sentido, la presentadora de ‘Hoy’ señaló que al terminar con su día suele dedicar un par de minutos para rezar por aquellos que le han deseado el mal, explicando que de esta manera suele mantenerse fuerte emocionalmente para afrontar las críticas.

“Llegar a ese nivel donde bendices al que te hizo daño es difícil, pero funciona. Cuando estás bien contigo, no necesitas atacar a los demás”, compartió.