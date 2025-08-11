Marilyn Manson hace historia en San Luis Potosí durante la Fenapo 2025

San Luis Potosí vivió una noche histórica. El gobernador Ricardo Gallardo recibió al cantante Marilyn Manson, quien se presentó este domingo en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) ante un foro completamente lleno.

Previo a su salida al escenario, Gallardo entregó presentes al artista y destacó que su visita representa “un momento histórico” para el estado, debido a la relevancia internacional de Manson y la respuesta masiva del público.

El concierto no estuvo exento de polémica, pues en días previos un sector de la comunidad católica manifestó su rechazo a la presentación. Sin embargo, Marilyn Manson salió a escena para complacer a sus seguidores, que abarrotaron el recinto y corearon sus éxitos durante toda la noche.