‘Mirreyes Vs. Godínez’ se despiden a lo grande en Las Vegas

‘Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas’, está a punto de llegar a las salas de cine para cerrar una trilogía que ha conquistado al público mexicano. El elenco, compuesto por Regina Blandón, Michelle Rodríguez, Daniel Tovar y Diana Bovio, ha expresado su gran orgullo y emoción por este proyecto que no solo los ha unido como equipo, sino que también representa un hito para el cine nacional por la ambiciosa producción, sin duda alguna, el filme promete una despedida inolvidable para estos queridos personajes.

“Estamos muy contentos, muy felices, muy orgullosos, porque han sido 8 años de conocernos y de hacer estos personajes, que regresar a un set con amigos, que nos conocemos tanto y que hemos crecido juntos tanto fuera como dentro de la pantalla, es increíble. Creo que este cierre de una trilogía, que además no hay en México no hay muchas, que cerrara así en Las Vegas y que se vea una película así de choncha, es increíble, o sea, nos sentimos muy orgullosos de que una película mexicana se vea así”, dijo Regina Blandón.

Mirreyes Vs. Godínez: Las Vegas (Foto: Cortesía)

Por su parte, Diana Bovio relató el proceso creativo detrás de esta nueva entrega, resaltando el compromiso del equipo por no repetir la fórmula de la primera entrega, con el objetivo de sorprender al público.

“Nos dio mucha paz que leímos el guión juntos varias semanas antes, que platicamos sobre lo importante que era traer frescura a esta tercera entrega, como que no queríamos hacer lo mismo, lo que la gente ya había visto. Hay un equipo detrás de nosotros que cuida mucho todos los detalles y que nos abrazó y nos hizo enamorarnos de esta historia y que todos pudiéramos meterle nuestro cuchara y nuestra pasión a nuestro personaje. Y fue un proceso muy lindo, que creo que disfrutamos desde el primer momento”.

Mirreyes Vs. Godínez: Las Vegas (Foto: Cortesía)

Por su parte, Daniel Tovar describió la experiencia de retomar a sus personajes como una continuidad natural, “Es padre, pero ha sido un proceso que se siente como que si nunca los hubiéramos dejado en realidad, pero sin duda ha sido padre vernos crecer a nosotros como seres humanos y crecer juntos y envejecer juntos. Y justo también ver a dónde han llegado nuestros personajes, es padre y leer los guiones y sorprenderte y ver ahora qué les está pasando y creo que es un proceso muy lindo de nuestros personajes”.

Mirreyes Vs. Godínez: Las Vegas (Foto: Cortesía)

En la tercera entrega, Las Vegas se convirtió en un nuevo personaje que aportó nuevos desafíos no solo a los personajes, sino también a la producción entera, así lo compartió Michelle Rodríguez.

“Fue un poco un caos, primero lograr llegar a Las Vegas, porque casi no nos dan las visas, cambió el clima radicalmente en pocas semanas, porque tuvimos que mover las fechas. Pero definitivamente creo que se cumple la regla de que es un trabajo en equipo y de que es un trabajo en amigos y de que son una familia y están juntos, porque aunque ya los hemos visto en el lodo, en medio del polvo, ahora están en el alto glamour y están juntos y eso es lo más bonito porque a nosotros nos hace también acercarnos y admirarnos, no solo profesionalmente, sino también de manera personal, porque grabar de 2 de la mañana a 6 de la mañana no es nada fácil”.

Mirreyes Vs. Godínez: Las Vegas (Foto: Cortesía)

Finalmente, Regina Blandón invitó al público a no perderse este gran cierre en la pantalla grande, “Es algo que no se pueden perder, es algo que se vivió dentro y fuera del set, que nos van a conocer ahora desde otros lugares y estamos seguros que les va a dar muchas ganas de verla en el cine, creo que es una gran oportunidad de de ir a una sala de cine, apagar tu celular 2 horas y reírte con la gente. Entonces, aprovechen y vean Las Vegas así en grandote, es un gran cierre para algo que queremos mucho, que es para ustedes”.