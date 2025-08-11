Raquel Bigorra recuerda a Bisogno con ácido comentario: “Nunca vi que aceptara su preferencia”

Raquel Bigorra y Daniel Bisogno mantenían una de las amistades más fuertes dentro de la industria, no obstante, de manera repentina terminó, ya que la conductora fue acusada de vender información privada del actor a una revista; después de varios años de la polémica, Bigorra volvió a hablar del tema.

Raquel Bigorra habla de su distanciamiento con Bisogno tras filtración de información privada

A través de una entrevista con Yordi Rosado, Raquel Bigorra volvió a retomar el tema sobre su enemistad con Bisogno, señalando que se enteró de la polémica por Pepillo Origel.

“Cuando pasa todo el escándalo, yo fui a un programa tuyo, en Televisa, y va saliendo del foro Pepillo Origel. Habían grabado ahí el último programa de ese show. Yo iba a entrar y Pepillo, espantado, me dice: ¿Qué, me vienes a reclamar? Y yo: ¿De qué? Antes de salir del programa contigo, la gente me lo cuenta. Le hablo a Daniel, no me contesta, y le mando un mensaje”, confesó.

En este sentido, la conductora de televisión explicó que se sintió lastimada por las acusaciones de Bisogno en su contra sin corroborar la información.

“Sale esta portada, entre otras, y un día de mi cumpleaños, yo me imaginé que lo que venía era fuerte, pero no lo calculé. Pensé que sí me quería mucho. Finalmente, sale en su programa y me quedé fría, fue un viernes. No podía entender lo que estaba pasando. Me rompí, me puse a llorar”, comentó.

Al respecto de las críticas en su contra, Raquel aseguró que varias personas se disculparon por hablar de ella, además de señalar que aseguraron que todo fue una cortina de humo.

“Un amigo en común me dijo: Raquel, cuando se termine esta cortina de humo hablamos. No sabes cómo agradecí esa llamada, porque me cayeron muchos veintes. Ni yo lo vendí ni vendí a nadie más. Armaron muchos programas de mesa redonda, me hablaban periodistas todo el tiempo”, dijo.

Finalmente, Raquel Bigorra aseguró que Daniel Bisogno nunca aceptó de manera abierta su orientación, por lo cual criticó la forma en la que la juzgaron. Cabe destacar que los conductores nunca lograron arreglar sus diferencias sin importar la crisis de salud que cobró la vida del actor.

“En todo ese tiempo nunca vi que aceptara su preferencia, nunca dijo que sí. Armaron un rollo durante una semana. Al final del día, no es que lo aceptara, porque qué más da, pero me acusaron de muchas cosas, no solo de eso”, añadió.