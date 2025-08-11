Tini inicia una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento de “De Papel”

Tras mucha especulación y anticipación por parte de sus fans, Tini marca su regreso con su nuevo proyecto musical, “De Papel”, una canción soñadora que refleja las complejidades del amor y el dolor no intencional. Adelantado en sus redes sociales a principios de esta semana, el tema despertó gran emoción entre sus seguidores y aumentó la expectativa por su lanzamiento.

El tema ofrece un momento introspectivo que invita a los fans a conectar con ella a un nivel más profundo. Tras un mes lleno de presentaciones, colaboraciones y grandes anuncios, Tini comparte esta reflexión honesta sobre las relaciones, donde el amor sigue presente a pesar de los desafíos.

El lanzamiento viene acompañado de un video musical minimalista filmado completamente en el asiento trasero de un auto en movimiento mientras recorre un paisaje rural desolado. En él, Tini aparece con la cabeza fuera de la ventana, los brazos cruzados y el viento acariciando su cabello, una fuerza serena que contrasta con la tensión silenciosa de su reflexión. El largo recorrido refleja su viaje interior, mientras enfrenta en silencio la realidad de que algunas cosas no están destinadas a durar.

El lanzamiento de “De Papel” sigue a un año destacado para Tini, quien se mantiene como la artista femenina argentina más escuchada en Spotify. Hizo historia con su festival “FUTTTURA”, vendiendo más de 250 mil entradas en solo ocho horas para una serie de shows agotados en Buenos Aires.

Con nueva música, colaboraciones y fechas internacionales ya confirmadas para 2026, Tini regresa a sus raíces como actriz con su papel en “Quebranto”, una serie original de Disney+ y Star+ Latinoamérica que se estrena el 15 de agosto. A más de una década de carrera, sigue cautivando a audiencias globales con su versatilidad, carisma y presencia inconfundible.