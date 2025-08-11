Walter Esaú culmina viaje musical con la presentación de “El Cantante” en el Foro Indie Rocks

El cantautor moreliano Walter Esaú está a solo unas horas de un momento definitorio en su carrera. Hoy, domingo 10 de agosto, el Foro Indie Rocks será el escenario de un concierto especial donde presentará su más reciente producción discográfica, “El Cantante”.

Este evento es mucho más que un show en vivo; es la culminación de un proceso creativo de casi un año y la celebración de una conexión profunda con sus seguidores. La noche promete ser una velada inolvidable, con la emoción a flor de piel tanto para el artista como para un público que ha esperado con ansias este lanzamiento.

“El Cantante” es un trabajo que consolida el estilo poético y emotivo que ha caracterizado a Walter Esaú. En este disco, el moreliano navega con maestría entre el folk, el regional mexicano y las baladas, creando un sonido único y versátil.

Las 12 canciones que lo componen están cargadas de letras profundas que resonarán en el alma de los asistentes. El álbum no solo eleva su propuesta musical, sino que también solidifica su lugar como una de las voces más frescas y prometedoras del panorama musical contemporáneo.

Una de las particularidades más especiales de la noche es que el orden del concierto fue decidido por los propios fans. En entrevista con Publimetro, Walter reveló que la idea de tocar el disco de principio a fin fue una petición popular a través de sus redes sociales: “Justo la idea de que toquemos en el Indie Rocks el disco de principio a fin, es una cosa que la gente decidió en redes sociales, como que se sometió ahí a votación y justo creo que es una buena oportunidad para escuchar el orden de las canciones”, explicó.

El álbum, que tomó casi un año en ser producido, cuenta con la participación de otros talentos notables de la música mexicana. Entre las 12 canciones se encuentran tres colaboraciones destacadas: una con Axel Catalán, un viejo amigo con quien Walter compartió escenario en otra banda; otra con Grupo Origen, una colaboración que buscaba ese sonido característico de la banda norteña; y una más con Eduardo Soto, cuya voz buscaba darle “esa característica de los tumbados” a la canción. Estas alianzas demuestran la visión musical de Esaú y su interés por explorar diferentes matices sonoros.

A pesar de la tranquilidad que dice sentir en los momentos previos, Walter Esaú confesó que los nervios siempre llegan justo antes de pisar el escenario: “Justo antes de salir llegan los nervios, pero ahorita es como pura, pura ansiedad de ya tocar”, compartió con emoción, demostrando que detrás del artista hay un ser humano vibrante y apasionado por su arte.

La noche de hoy no se limitará al nuevo material. El concierto, con una duración aproximada de entre una hora y 45 minutos y dos horas, incluirá un recorrido por el repertorio completo de Walter Esaú, desde el inicio de su carrera hasta el presente. Los asistentes también tendrán la oportunidad de adquirir el disco “El Cantante” en formato vinilo, un objeto de colección que celebra la importancia de este trabajo. Sin duda, este concierto marca un hito en la trayectoria de Walter Esaú, un artista que sigue creciendo y emocionando a un público que lo sigue fielmente.