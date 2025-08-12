Adrián Marcelo anuncia que se lanzará para alcalde de Monterrey, tras ser denunciado por Mariana Rodríguez

Adrián Marcelo se disculpó el viernes pasado con la esposa del gobernador de Nuevo León, Samuel García por haber ejercido violencia política de género.

Esto luego de que el Tribunal Electoral del Estado lo condenara por haber violentado a la excandidata a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez.

“A través de este mensaje quisiera ofrecerle la sincera disculpa a la entonces candidata a la Presidencia municipal de Monterrey. En virtud de las expresiones que realicé a través de la difusión de un reportaje“, comentó en su video.

El mismo día de la disculpa, el influencer anunció en las redes sociales que iniciará una carrera en la política.

Adrián Marcelo anuncia que se lanzará para alcalde de Monterrey

A través de su cuenta de Twitter, Adrián Marcelo anunció sus planes de incursionar en la política de su estado, al contender como presidente municipal de Monterrey.

“Lo único que logra la denuncia por violencia política de género es impulsar mi carrera política” escribió.

Y anunció: “No soluciona nada, al contrario, me pone justo dónde tengo que estar: En la conversación”.

Adrián aseguró que con la sanción, lo acercarán más a algo que es inevitable para él: “Ser alcalde de Monterrey”.

Redes sociales reaccionan al inicio de la carrera política de Adrián Marcelo

Tras el anuncio del exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’, usuarios en redes polemizaron acerca de sus supuestas intenciones.

“Dios nos libre”, “siempre haciéndole creer a su audiencia que gana en todo cuando la realidad es que lo humillan a cada rato” y “Si lo haces por quedarte con el dinero de la campaña esta bien, pero el público que te sigue no vota...” fueron algunas de las respuestas más controvertidas que recibió.

Hasta el moemento Adrián Marcelo no ha confirmado si realmente se postulará para dicho cargo y si lo hará en algún partido político.