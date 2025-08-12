Arrestan a cantante Pee Wee en Texas por grave delito; filtran imágenes de su detención

El cantante y exintegrante de Kumbia Kings Irvin Salinas Martínez, conocido artísticamente como ‘Pee Wee’ fue detenido en Texas por haber cometido una grave falta.

Así lo dio a conocer el publirrelacionista y comentarista de espectáculos Carlo Uriel a través de su cuenta de Twitter.

La noticia provocó que el intérprete de ‘Mi Dulce Niña’ alarmara a sus seguidores.

Arrestan a cantante Pee Wee en Texas por grave delito

Carlo Uriel quien es colaborador en el programa de Flor Rubio, escribió en Twitter que tenía confirmada la noticia.

"#ULTIMAHORA| Les puedo confirmar que el cantante PeeWee fue arrestado nuevamente", escribió.

Y reveló que la razón de la detención fue por haber conducido en estado de ebriedad.

“bajo el cargo de conducir en estado de ebriedad al rededor de las 10:00 pm del día de ayer domingo 10 de agosto de 2025 en Edimburg Texas".

Carlo Uriel también comentó en su publicación que tiene información de que es su segundo arresto por conducir bajo el influjo del alcohol en los últimos años.

¿Cómo se encuentra PeeWee tras haber sido arrestado?

Carlo Uriel informó que el equipo legal del cantante se encuentra trabajando para que pueda salir libre bajo fianza.

Hasta ahora la oficina de prensa del artista no se ha pronunciado acerca de la noticia.

Y en las cuentas personales de él, tampoco se ha compartido ninguna información.