Cazzu logra otro sold out en México con firma de autógrafos ¿Dónde y cuándo será?

Cazzu durante la conferencia de prensa en el Auditorio Nacional para presentar tres fechas en México: CDMX, Guadalajara y Monterrey

Cazzu, la aclamada “Nena Trampa” y figura prominente del trap y la música urbana, volvió a demostrar el inmenso poder de su convocatoria en México. A pocas semanas de su anticipado regreso al país, la artista argentina logró un nuevo “sold out”, esta vez no con un concierto, sino con un evento de firma de autógrafos que agotó sus entradas.

El evento, que se volvió el centro de atención en sus redes sociales, está programado para el próximo martes 12 de agosto. La cita será en el Cine Lido FCE Rosario Castellanos de la colonia Condesa, en la Ciudad de México a las 17:30 horas.

La euforia de sus fans por asegurar un lugar para conocerla se tradujo en un acceso tan veloz que dejó a muchos sin la oportunidad de asistir, lo que generó una ola de reacciones en línea.

La ocasión de este encuentro especial es el lanzamiento de su primer libro, titulado “Perreo: Una Revolución”. Esta obra marca el debut literario de la artista y promete ser una profunda exploración sobre la historia y el significado cultural del perreo, un género que Cazzu ha ayudado a moldear y a popularizar.

El libro, que se espera que ofrezca una nueva perspectiva sobre el movimiento desde una mirada personal y feminis

ta, es el pretexto perfecto para que la argentina se reencuentre cara a cara con su público mexicano, uno de los más leales.

La influencia de la cantante trasciende la música y alcanza la moda, el arte y ahora la literatura, demostrando una conexión genuina y duradera con sus seguidores. La emoción que rodea su visita a la Ciudad de México es palpable, y el evento promete ser una celebración no solo de su música, sino también de su capacidad para innovar y crear en múltiples facetas.