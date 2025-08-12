Darren Aronofsky comparte los secretos detrás de su nueva película ‘Atrapado Robando’

Darren Aronofsky, el director detrás de cintas como ‘El cisne negro, ‘La ballena’ y ‘Réquiem por un sueño’, marca su regreso este 2025 con el próximo estreno de ‘Atrapado robando’, producción en la remarca su evolución y versatilidad al adentrarse en un thriller lleno de giros inesperados, acompañados de un elenco único, en el que destacan Austin Butler, Zoë Kravitz, Bad Bunny, Regina King, Matt Smith, entre otros.

La cinta sigue la historia de Hank Thompson, un joven que tras un accidente automovilístico frustra su sueño dentro del beisbol, por lo cual comienza una nueva vida en Nueva York, con el objetivo de huir de ciertos problemas personales; sin embargo, tarde o temprano tendrá que enfrentarlos luego de ser involucrado en una venganza de algunos grupos de gánsters en contra de su vecino Punki Russ.

La cinta estará disponible el próximo 28 de agosto, por lo cual a pocos días de su llegada a las salas de cine, Darren Aronofsky ofreció una masterclass para algunos medios de comunicación y fanáticos, logrando compartir ciertos detalles de su nueva producción.

“Creo que esta película solo se trató de intentar hacer algo que fuera muy divertido. Sentí que solo tenía que adentrarme en ello. El mundo es un lugar complicado y con muchas distracciones, y una cosa que creo que la gente quiere de las películas es pasar un buen rato. Así que solo quería que, por dos horas, la gente se olvidara del mundo y viera una película“, comentó.

Al respecto de su proceso creativo, el director estadounidense destacó la precisión que pone en cada una de sus producciones.

“Hacer la película en el set es mucho más difícil. Es lo más difícil, por el tiempo limitado. Si te equivocas mientras filmas, causa grandes problemas. En el proceso de escritura tienes mucho tiempo, así que, es muy difícil escribir, pero tienes mucho tiempo para ello. Y la edición es probablemente la parte más emocionante. Incluso en tiempos dolorosos, no es tan caro, puedes experimentar y organizar tu tiempo”, explicó.

Darren Aronofsky comparte los secretos detrás de su nueva película ‘Atrapado Robando’ (Foto: Especial)

Austin Butler se ha convertido en uno de los actores más populares en los últimos años, por lo cual Aronofsky destacó su importancia en la cinta como el protagonista, tomando en cuenta su compromiso con la historia y con su personaje.

“En los tonos, es una película muy interesante, porque hay humor, hay romance y hay violencia. Y creo que la respuesta correcta es Austin Butler. No importa cuán loco se pusiera, sentí que, con él al centro de la película y su tono consistente, la película podía ser lo que sea. Deje las emociones de Austin y todo se acomodó”, añadió.