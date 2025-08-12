DJ Dynamiq enciende el Power Stage de Baja Beach Fest con un show vibrante

El Baja Beach Fest 2025 fue testigo de una explosión de energía y ritmo el pasado fin de semana, gracias a la electrizante presentación de DJ Dynamiq en el Power Stage.

Con una maestría musical que lo ha posicionado como uno de los nombres más influyentes de la escena latina global, el artista volvió a demostrar por qué es un acto tan esperado y celebrado, llevando al público en un viaje sonoro inolvidable que fusionó lo mejor de la música urbana y electrónica.

Conocido por su habilidad para mezclar diversos géneros y apodado “The Open Format Assassin”, Dynamiq ofreció un set que fue un verdadero espectáculo de versatilidad.

Desde el primer drop hasta el último beat, miles de asistentes vibraron al ritmo de hip-hop, reggaetón, EDM y latin beats, ejecutados con transiciones impecables y un pulso que mantuvo la energía al máximo.

El DJ demostró su característico dominio del escenario y una conexión única con la audiencia, logrando que el Power Stage se sintiera como una masiva fiesta privada.

Una de las sorpresas más destacadas de la noche fue la participación de Willito y Lonchesito, dos figuras muy queridas dentro de la cultura urbana latina. Su presencia sumó un toque de frescura y espontaneidad al show, interactuando con la audiencia y elevando la atmósfera festiva.

Con su carisma y humor, el escenario se transformó en una fiesta interactiva donde la cercanía con el público fue total. Tras su presentación, DJ Dynamiq expresó su cariño por el evento: “Baja Beach Fest siempre es especial para mí. Es casa, es familia, y cada año busco darle algo distinto al público que viene a vivir esta experiencia. Ver a la gente vibrar con cada tema y sentir esa conexión es lo que me impulsa a seguir llevando la música latina a nuevos niveles”.

El éxito de su show en Baja Beach Fest 2025 es solo un capítulo más en una impresionante trayectoria. Actualmente, DJ Dynamiq es el DJ residente del San Diego FC en la MLS y ha sido telonero oficial de la exitosa banda Fuerza Regida en sus conciertos de la Ciudad de México y Colombia.

Su experiencia se extiende a escenarios de talla mundial, habiendo girado con Bad Bunny y participado en eventos como el Super Bowl LIV y la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022. Además, ha mantenido residencias en clubes icónicos de Las Vegas como Zouk, XS y Encore Beach Club, consolidándose como una fuerza imparable en la industria.