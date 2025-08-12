Jennifer Lopez sufre aterrador momento durante concierto ¿Qué fue lo que le ocurrió?

En las últimas horas se comenzó a viralizar, mediante redes sociales, la grabación que muestra el preciso momento en que Jennifer Lopez experimentó un momento aterrador durante su concierto en Almaty, Kazajistán, como parte de su gira “Up All Night: Live in 2025”.

Todo comenzó cuando un grillo trepó por su vestido hasta llegar a su cuello, causando un insólito incidente que capturó la atención de sus fans y se viralizó rápidamente en redes sociales.

A pesar de la sorpresa, Lopez mantuvo su profesionalismo, reaccionando con calma y humor al atrapar al insecto entre sus manos y lanzarlo al otro lado del escenario, sin perder una nota de su actuación: “Me estaba haciendo cosquillas”, bromeó con el público.

Este episodio no fue el único desafío que enfrentó durante su gira. En una presentación anterior en Varsovia, Polonia, sufrió un fallo de vestuario cuando su falda se desprendió mientras cantaba, deteniendo brevemente el show para bromear: “Estoy aquí en ropa interior. Me alegra haberla traído”.

El momento del grillo fue capturado en video y compartido por la página de fans de Lopez en Instagram, donde bromeaban con un juego de palabras: “Giro de la trama: JLo acaba de comenzar los ensayos para ‘Kiss of the Cricket Woman’... en el escenario... en tiempo real”, aludiendo a su próximo proyecto cinematográfico, “El beso de la mujer araña”.

Lopez, conocida por sus explosivos performances y su habilidad para capturar la atención del público, demostró su profesionalismo ante lo inesperado, transformando un potencial contratiempo en una anécdota memorable.